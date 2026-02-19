Enterrada na Bahia uma das vítimas de acidente que matou cinco pessoas

O corpo de Laudenice Vogado de Oliveira, 58 anos, conhecida como "Tia Nem", foi sepultado nesta quinta-feira (19/2), no cemitério da zona rural de Santa Rita de Cássia (BA), na comunidade de Boa Esperança, onde morava. O luto pela morte mobilizou moradores que se manifestaram nas redes sociais. Anailde Amaral, coordenadora da comunidade, prestou homenagem pública à vítima, lembrada como uma figura querida na região.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Laudenice está entre as cinco pessoas que morreram em um grave acidente na BR-020, na altura de Planaltina, na última terça-feira. A colisão entre uma van e uma carreta ocorreu por volta das 5h e deixou 12 feridos. O veículo havia saído na noite anterior de Santa Rita de Cássia, com destino a Brasília, transportando 16 pessoas de duas famílias. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a van operava de forma irregular, sem autorização para transporte de passageiros e com registro inativo, caracterizando atividade clandestina. Ao todo, 17 vítimas foram atendidas, sendo 11 encaminhadas para hospitais em Formosa (GO) e no Distrito Federal, entre elas crianças e idosos. O caso é investigado pela 31ª Delegacia de Polícia.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Acidente na BR-020 alerta para o risco do transporte irregular

O caso entra para a estatística de sinistros no trânsito durante o período carnavalesco no Distrito Federal. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os acidentes cresceram 13% neste carnaval em comparação ao mesmo período do ano passado.

O motorista da van, Rarisson do Amaral Ribeiro Monteiro, 29, deverá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal. Ele ficou ferido, com lesões no quadril e na cabeça, e permanece hospitalizado sob custódia policial.

Além de Laudenice, morreram no acidente Ravy Gael da Silva Vogado, de 5 anos; Angelina Silva do Nascimento, 16; Marcela Silva do Nascimento, 15; e Everaldo de Oliveira Santos, 52. Até o momento não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes.