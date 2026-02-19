InícioCidades DF
Sinistro de trânsito

Enterrada na Bahia uma das vítimas de acidente que matou cinco pessoas

Laudenice Vogado de Oliveira, 58 anos, estava na van irregular que saiu de Santa Rita de Cássia com destino a Brasília e colidiu, NS BR-020 com uma carreta na altura de Planaltina

17.02.2026 Edilson Cordeiro/ TV Brasilia. Acidente na Br 020 envolvendo Van e Carreta deixando 5 mortos na colisão. - (crédito: Edilson Cordeiro/ TV Brasilia. )
17.02.2026 Edilson Cordeiro/ TV Brasilia. Acidente na Br 020 envolvendo Van e Carreta deixando 5 mortos na colisão. - (crédito: Edilson Cordeiro/ TV Brasilia. )

O corpo de Laudenice Vogado de Oliveira, 58 anos, conhecida como "Tia Nem", foi sepultado nesta quinta-feira (19/2), no cemitério da zona rural de Santa Rita de Cássia (BA), na comunidade de Boa Esperança, onde morava. O luto pela morte mobilizou moradores que se manifestaram nas redes sociais. Anailde Amaral, coordenadora da comunidade, prestou homenagem pública à vítima, lembrada como uma figura querida na região.

Laudenice está entre as cinco pessoas que morreram em um grave acidente na BR-020, na altura de Planaltina, na última terça-feira. A colisão entre uma van e uma carreta ocorreu por volta das 5h e deixou 12 feridos. O veículo havia saído na noite anterior de Santa Rita de Cássia, com destino a Brasília, transportando 16 pessoas de duas famílias. Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a van operava de forma irregular, sem autorização para transporte de passageiros e com registro inativo, caracterizando atividade clandestina. Ao todo, 17 vítimas foram atendidas, sendo 11 encaminhadas para hospitais em Formosa (GO) e no Distrito Federal, entre elas crianças e idosos. O caso é investigado pela 31ª Delegacia de Polícia.

Leia também: Acidente na BR-020 alerta para o risco do transporte irregular

O caso entra para a estatística de sinistros no trânsito durante o período carnavalesco no Distrito Federal. De acordo com o balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), os acidentes cresceram 13% neste carnaval em comparação ao mesmo período do ano passado.

O motorista da van, Rarisson do Amaral Ribeiro Monteiro, 29, deverá responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor e lesão corporal. Ele ficou ferido, com lesões no quadril e na cabeça, e permanece hospitalizado sob custódia policial.

Além de Laudenice, morreram no acidente Ravy Gael da Silva Vogado, de 5 anos; Angelina Silva do Nascimento, 16; Marcela Silva do Nascimento, 15; e Everaldo de Oliveira Santos, 52. Até o momento não há informações oficiais atualizadas sobre o estado de saúde dos sobreviventes.

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 19/02/2026 19:46
