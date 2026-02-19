Sinistros nas rodovias do DF registraram salto de 13% no carnaval em 2026

As ações integraram a fase final da Operação Rodovida, a maior iniciativa nacional de segurança viária - (crédito: Divulgação/PRF)

Os sinistros de trânsito aumentaram em 13%, durante o carnaval, em relação ao ano passado. Enquanto no ano anterior foram registradas 23 ocorrências, este ano o total subiu para 26 registros entre 13 e 18 de fevereiro, segundo balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta quinta-feira (19/2).

O balanço estatístico foi marcado por uma tragédia na BR-020, onde uma única colisão envolvendo uma van de passageiros e um veículo de carga resultou em cinco mortos e 29 feridos. As ações integraram a fase final da Operação Rodovida, a maior iniciativa nacional de segurança viária, que mobilizou equipes em pontos estratégicos das rodovias federais que cortam a capital e o Entorno.

No campo da fiscalização, o combate à combinação entre álcool e direção foi tratado como prioridade máxima. Os agentes realizaram 1.652 testes de alcoolemia, resultando em cinco prisões em flagrante por embriaguez ao volante. Além das detenções, a PRF lavrou 23 autos de infração para condutores que se recusaram a passar pelo teste do etilômetro, penalidade que prevê multa gravíssima e suspensão do direito de dirigir.

Durante os seis dias de reforço operacional, a corporação abordou 3.244 pessoas e 1.863 veículos. Foram emitidos 782 autos de infração por irregularidades diversas. O foco das equipes esteve voltado para condutas de risco, como excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas. Vale ressaltar que os dados apresentados são preliminares e podem ser atualizados conforme a consolidação final do sistema de dados da PRF.