Mega-Sena acumula novamente e prêmio máximo chega a R$ 105 milhões

Para a alegria dos apostadores de carteirinha, o concurso 2.974 da Mega-Sena não teve ganhador da faixa principal. As seis dezenas sorteadas no evento desta quinta-feira (19/2) foram: 03, 10, 12, 19, 37 e 40. O próximo sorteio será realizado no sábado (21/2), e o prêmio está acumulado em R$ 105 milhões.

A modalidade da quina teve 108 apostas ganhadoras e cada portador do bilhete premiado receberá R$ 27.143,02. A quadra registrou 7.587 acertadores que vão receber individualmente um prêmio de R$ 636,88.

Os apostadores que desejam conquistar o prêmio podem fazer as apostas até às 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 6.

Os números do concurso 2.851 da Mega-Sena serão sorteados nesta quinta-feira (10/4), a partir das 20h (horário de Brasília). No último sorteio, nenhum apostador levou o prêmio máximo e o montante está acumulado em R$ 31 milhões.

Os apostadores que desejam participar da disputa e conquistar a bolada podem realizar suas apostas até às 19h (horário de Brasília) nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa, em todo o país ou pela internet. O jogo simples, com seis números marcados, custa R$ 5.

Aqueles que têm 18 anos ou mais podem apostar também de forma on-line. Basta criar um registro no site Loterias online da Caixa e ter um cartão de crédito para efetuar o pagamento da aposta. O cadastramento ocorre em duas etapas: após preenchimento dos dados no site, um número de confirmação (token) é encaminhado para o e-mail do jogador.



