Maria da Penha confirma presença em evento do Sebrae em Brasília

Maria da Penha confirmou presença no Movimente 2026, evento promovido pelo Sebrae no Distrito Federal, que será realizado nos dias 3 e 4 de março, em Brasília. A participação da ativista amplia o alcance simbólico e político da iniciativa, que reúne lideranças, especialistas e empreendedoras para discutir caminhos concretos para o fortalecimento do empreendedorismo feminino no país. As inscrições para o evento estão disponíveis no site do Sebrae.

Reconhecida nacional e internacionalmente por sua trajetória de enfrentamento à violência de gênero, Maria da Penha participará do encontro de forma remota, compartilhando sua história e a experiência de décadas de atuação em defesa dos direitos das mulheres. Sua presença no evento reforça a relação entre independência econômica, proteção social e capacidade de escolha, temas centrais da agenda do Movimente.

A farmacêutica cearense se tornou referência no Brasil após sobreviver a duas tentativas de homicídio cometidas pelo ex-marido. A luta por justiça levou seu caso a instâncias internacionais e contribuiu diretamente para a criação da Lei nº 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha, que estabeleceu medidas protetivas, punições mais rigorosas e políticas públicas de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra a mulher. Em 2009, ela também fundou o Instituto Maria da Penha, voltado ao apoio às vítimas e à promoção de ações educativas.

O evento será realizado em Brasília e integra uma agenda voltada à construção de políticas públicas e estratégias para melhorar o ambiente de negócios para mulheres. Além da participação de Maria da Penha, a programação contará com a presença de convidados especiais como Nany People, que se junta a outros especialistas em atividades culturais e formativas, debates temáticos e apresentações voltadas à valorização da diversidade.

A iniciativa também reúne representantes do setor público, especialistas nacionais e internacionais, lideranças institucionais e empreendedoras de diferentes regiões do país, com debates sobre inovação, inserção em cadeias produtivas, acesso a mercados, integração tecnológica e desenvolvimento econômico com recorte de gênero.

O evento é gratuito e aberto ao público, com expectativa de reunir empreendedoras, estudantes, gestores públicos e representantes de diferentes setores.

O Movimente 2026 ocorre nos dias 3 e 4 de março, no Hotel Royal Tulip Brasília Alvorada, e faz parte de uma agenda mais ampla de articulação institucional liderada pelo Sebrae no Distrito Federal, com foco no fortalecimento do empreendedorismo feminino e na construção de políticas estruturantes para mulheres que empreendem.

