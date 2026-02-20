Inmet divulga aviso laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (20/2)

O Distrito Federal está sob aviso meteorológico laranja para chuvas intensas, nesta sexta-feira (20/2), conforme aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão aponta para pancadas de chuva distribuídas pela cidade ao longo do dia, principalmente, no período da tarde, com possibilidade de volumes elevados.

De acordo com o Inmet, o dia começou com céu encoberto e registro de chuva em algumas regiões da cidade. A temperatura mínima foi de 19°C, no Plano Piloto, nas primeiras horas da manhã. A máxima prevista varia entre 25°C e 26°C, indicando baixa amplitude térmica.

A umidade relativa do ar ficou acima de 90% em todas as áreas, com destaque para o Paranoá, onde o índice chegou a 100% devido à ocorrência de chuva. Esse cenário contribui para a sensação de abafamento, uma vez que não há grande incidência de raios solares.

Segundo o meteorologista do Inmet, Wendel Fialho, as nuvens atuam como uma espécie de barreira que dificulta a dispersão do calor. “Sem o escape da radiação, o calor fica concentrado na camada mais próxima da superfície, o que provoca essa sensação de calor abafado”, detalhou.

A principal mudança no cenário climático é a abrangência das precipitações. “Pode chover com mais intensidade em alguns pontos, mas, de forma geral, a tendência é de uma chuva mais uniforme em toda a região”, afirmou o meteorologista.

O alerta laranja permanece válido também para o fim de semana, mantendo a previsão de instabilidade e volumes significativos de chuva.