Justiça condena restaurante por enviar camarão a cliente alérgica no DF

A Justiça do Distrito Federal confirmou a condenação de um restaurante pelo envio de um pedido incorreto que resultou em uma reação alérgica grave em uma cliente. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF manteve a sentença que determinou o pagamento de R$ 3 mil de indenização por danos morais, por considerar que houve falha na prestação do serviço de entrega e que o estabelecimento expôs a consumidora a risco à saúde.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo os autos, a autora solicitou, por meio de um aplicativo de delivery, um strogonoff de frango, mas recebeu um prato à base de camarão, alimento ao qual é alérgica. Ela relata que só percebeu o erro após iniciar a refeição e que, em seguida, começou a apresentar sintomas da alergia, sendo obrigada a buscar atendimento médico. O caso foi registrado no 5º Juizado Especial Cível de Brasília.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Idosa é atropelada por moto e levada inconsciente a hospital no DF

No recurso apresentado pela empresa, a defesa sustentou que não haveria provas suficientes de que o problema de saúde da consumidora tivesse sido causado pelo alimento entregue, nem que o pedido estivesse de fato errado. O restaurante também argumentou que não haveria, no caso, caracterização de dano moral.

No entanto, os magistrados da Turma Recursal entenderam que as provas produzidas ao longo do processo demonstraram que o consumo do alimento entregue teve relação direta com a reação alérgica sofrida pela autora.

Leia também: Colisão no Polo de Modas do Guará termina com vítima hospitalizada

“A recorrente, como fornecedora, deve manter controle rigoroso sobre a manipulação e entrega dos produtos que comercializa, sendo sua responsabilidade evitar ocorrências como troca de pedidos, especialmente quando tal falha pode expor o consumidor a risco grave”, destacou a decisão.

A Turma ressaltou ainda que a situação envolveu risco potencial à vida, em razão da alergia severa desencadeada pelo consumo do camarão, configurando assim a necessidade de reparação por danos morais. A sentença foi mantida por unanimidade.

Saiba Mais Cidades DF Colisão entre três veículos deixa feridos e interdita Eixinho Sul

Colisão entre três veículos deixa feridos e interdita Eixinho Sul Cidades DF Vídeo: trio furtou mais de R$ 400 mil em casas de regiões nobres do DF

Vídeo: trio furtou mais de R$ 400 mil em casas de regiões nobres do DF Cidades DF Mega-Sena acumula novamente e prêmio máximo chega a R$ 105 milhões

Mega-Sena acumula novamente e prêmio máximo chega a R$ 105 milhões Cidades DF Idosa é atropelada por moto e levada inconsciente a hospital no DF

Idosa é atropelada por moto e levada inconsciente a hospital no DF Cidades DF Colisão no Polo de Modas do Guará termina com vítima hospitalizada

Colisão no Polo de Modas do Guará termina com vítima hospitalizada Cidades DF Inmet divulga aviso laranja para chuvas intensas nesta sexta-feira (20/2)