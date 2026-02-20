Bloco Charrete garante o terceiro lugar como Melhor Bloco no #CBFolia - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

O Bloco Charrete conquistou o terceiro lugar no Prêmio #CBFolia 2026, destacando-se pela criatividade e pela animação que tomou conta das ruas da Vila Planalto. A colocação consolida o grupo como uma das forças do carnaval brasiliense, especialmente pela proposta que une diferentes linguagens musicais e manifestações culturais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Para Diego Luckemeyer, produtor do bloco, o momento mais especial não se resume a um instante específico da programação, mas acontece quando a festa ganha as ruas. “Quando todo mundo começa a dançar, quando todo mundo fica feliz nas ruas é o que deixa a gente no ápice da nossa euforia. O carnaval é na rua, é do povo”, afirmou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Diego também parabenizou o Correio Braziliense pela iniciativa. “As pessoas e o Estado precisam saber disso, porque o carnaval vai continuar sendo na rua”, ressaltou. Ele ainda celebrou os demais blocos e foliões, destacando “as cores, a energia e as fanfarras”, reforçando o desejo de que o carnaval de Brasília siga “cada vez mais bonito e com amor”.

Leia também: Vila Planalto vira palco de fantasia e festa com o Bloco Charrete



Criado em 2019 a partir da união entre a banda Charretinha do Forró e a fanfarra Tropicaos, o bloco nasceu com a proposta de valorizar e integrar diferentes manifestações culturais brasileiras. Na edição de 2026, a programação homenageou Joãozinho da Vila, referência histórica da cultura popular local e da organização comunitária do carnaval da Vila Planalto. Para manter viva essa memória, as apresentações transitaram por estilos como forró, brega, reggae e canção popular em linguagem contemporânea, além de contar com shows da Charretinha do Forró, sets de DJs e participações de coletivos culturais do Distrito Federal.