Bloco do Amor marca presença na premiação do CB Folia nesta sexta (20/1)

Coordenadora do Bloco do Amor comemora público recorde e reconhecimento em edição que superou as expectativas

Coordenadora geral e artística do Bloco do Amor, Ava Scher - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)
Coordenadora geral e artística do Bloco do Amor, Ava Scher - (crédito: Vitória Torres/CB/D.A Press)

A premiação do CB Folia 2026 reúne, nesta sexta-feira (20/2), os maiores destaques do carnaval de Brasília. Realizada no auditório do Correio Braziliense, a cerimônia celebra blocos e fantasias que movimentaram a capital federal durante os dias de festa.

A coordenadora geral e artística do Bloco do Amor, Ava Scher, destacou que a edição superou as expectativas, especialmente diante da mudança de local e do novo formato da estrutura.

“Minha expectativa era de conseguir pegar esse novo espaço, porque a gente saiu da Via S2 e fomos para um palco, que é toda uma logística diferente. Então, a expectativa era não perder as características e a essência do Bloco. E, ao mesmo tempo, satisfazer o público e tentar fazer com que o Bloco ainda tenha a identidade inicial, que é essa coisa das performances, do brilho, do glamour, da cenografia. Eu acho que a gente conseguiu”, afirmou.

Segundo Ava, o crescimento do público também trouxe novos desafios. “Eu vi que a gente teve muita gente nova no nosso carnaval, que não entendeu muito a nossa proposta. Mas eu acho que é isso, a gente vai educando e vai todo mundo aprendendo. Foi lindo o bloco. Espero que o ano que vem seja melhor ainda”, disse.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 20/02/2026 13:38
