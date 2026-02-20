Bloco do Amor marca presença na premiação do CB Folia nesta sexta (20/1)

A premiação do CB Folia 2026 reúne, nesta sexta-feira (20/2), os maiores destaques do carnaval de Brasília. Realizada no auditório do Correio Braziliense, a cerimônia celebra blocos e fantasias que movimentaram a capital federal durante os dias de festa.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A coordenadora geral e artística do Bloco do Amor, Ava Scher, destacou que a edição superou as expectativas, especialmente diante da mudança de local e do novo formato da estrutura.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“Minha expectativa era de conseguir pegar esse novo espaço, porque a gente saiu da Via S2 e fomos para um palco, que é toda uma logística diferente. Então, a expectativa era não perder as características e a essência do Bloco. E, ao mesmo tempo, satisfazer o público e tentar fazer com que o Bloco ainda tenha a identidade inicial, que é essa coisa das performances, do brilho, do glamour, da cenografia. Eu acho que a gente conseguiu”, afirmou.

Segundo Ava, o crescimento do público também trouxe novos desafios. “Eu vi que a gente teve muita gente nova no nosso carnaval, que não entendeu muito a nossa proposta. Mas eu acho que é isso, a gente vai educando e vai todo mundo aprendendo. Foi lindo o bloco. Espero que o ano que vem seja melhor ainda”, disse.