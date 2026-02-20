Ruth Venceremos celebra diversidade como novo perfil de blocos no carnaval

Ruth Venceremos, 1ª suplente de deputada federal Ruth Venceremos (PT), uma das fundadoras do Bloco das Montadas - (crédito: Foto: Vitória Torres CB/DA Press)

Entre as presentes na premiação do CB Folia 2026, nesta sexta-feira (20/2), no auditório do Correio Braziliense, estava a primeira suplente de deputada federal Ruth Venceremos (PT), uma das fundadoras do Bloco das Montadas. Para ela, o carnaval deste ano consolidou a cidade como um destino seguro e plural para os foliões.

“Achei incrível o carnaval de Brasília. Foi um carnaval que a gente pode dizer que não houveram grandes ocorrências, demonstrando esse potencial, como uma boa opção dos brasileiros para poderem curtir um carnaval tranquilo e seguro”, avaliou.

Segundo Ruth, o crescimento de blocos com perfil voltado à diversidade e à inclusão também marca uma mudança cultural importante na capital. “Está virando tradição blocos com esse perfil de diversidade e inclusão, e esses blocos não só traduzem, de certa forma, a experiência coletiva de determinados grupos, como a comunidade LGBTQIA+, mas também acabam fazendo um trabalho muito educativo de chamar a atenção da sociedade para a importância de pautas como a diversidade e o respeito”, destacou.