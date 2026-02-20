Charrete celebra crescimento do público e destaca importância do #CBFolia

O Bloco Charrete omemorou uma edição que superou expectativas e reforçou a força do carnaval de rua na capital - (crédito: Minervino Junior CB/DA Press)

À espera da premiação do #CBFolia 2026, o Bloco Charrete comemorou uma edição que superou expectativas e reforçou a força do carnaval de rua na capital. Para o organizador Tiago Fanis, o crescimento do público e o engajamento dos foliões mostram a consolidação do bloco dentro do cenário brasiliense.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Três pedidos de impeachment de Ibaneis são arquivados na CLDF

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

“O Carnaval deste ano foi muito interessante. A gente teve um público que aderiu ao bloco e superou as nossas expectativas. O pessoal foi para curtir mesmo, para se divertir, foi fantasiado, levantando as suas bandeiras e as suas causas”, afirmou.

Leia também: Expectativa marca o Bloco das Montadas em dia de premiação do #CBFolia 2026

Realizado na Vila Planalto, um dos territórios mais tradicionais da folia no Distrito Federal, o Charrete mantém como meta preservar a história local enquanto acompanha o crescimento do carnaval na cidade. “A gente quer manter e honrar o Carnaval da Vila Planalto, que começou lá atrás com os pioneiros, com os vilões da vila e Joãozinho da Vila. Nosso principal legado é manter viva essa tradição”, destacou.

Para Tiago, premiações como o #CBFolia têm papel fundamental no reconhecimento de quem faz a festa acontecer. “O carnaval é um esforço coletivo muito grande. Quem faz carnaval na cidade faz por amor. Receber um prêmio é muito gratificante, porque reconhece não só o nosso trabalho, mas toda a história do carnaval de Brasília”, disse.

Leia também: Maria da Penha confirma presença em evento do Sebrae em Brasília

Ele ressalta que, desde 2010, o carnaval de rua da capital tem crescido de forma expressiva e que iniciativas como a do Correio ajudam a fortalecer o movimento. “Prêmios como o do CB motivam os fazedores de carnaval a continuarem. Esse reconhecimento é muito importante para a cultura da cidade”, concluiu.