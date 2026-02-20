Homem é atropelado no Eixão Norte, na noite desta sexta-feira

A dinâmica que levou ao atropelamento deverá ser apurada pelas autoridades - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um homem foi socorrido na noite desta sexta-feira (20/2) após ser atropelado por um carro na altura da SQN 210, na Asa Norte. O acidente ocorreu por volta das 19h20, no sentido Sobradinho, nas proximidades de um posto de combustíveis. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF) foram deslocadas imediatamente para realizar o atendimento emergencial na via.

Ao chegarem ao local, os socorristas encontraram a vítima caída na pista após ser atingida por um Honda City de cor cinza. O homem apresentava escoriações no tornozelo e no joelho, além de um corte superficial na região da cabeça. Apesar dos ferimentos, ele estava consciente e orientado no momento do resgate, sendo transportado para uma unidade hospitalar após avaliação médica.

A condutora do automóvel envolvido no acidente permaneceu no local durante todo o procedimento de socorro. Ela também passou por avaliação das equipes de emergência, mas, por não apresentar lesões aparentes ou sinais de choque, não precisou de encaminhamento hospitalar. Para garantir a segurança dos envolvidos e dos profissionais, os bombeiros realizaram o isolamento parcial de uma das faixas da pista.

A dinâmica que levou ao atropelamento deverá ser apurada pelas autoridades competentes. Após a desmobilização das equipes de resgate, a Polícia Militar (PMDF) ficou responsável pelo local.