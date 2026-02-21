InícioCidades DF
Carnaval

Bloco Joaninha colore o Taguaparque com folia para a família

Bloco infantil retorna ao Taguaparque e reúne pais e filhos em um sábado de fantasia, diversão e reencontros no DF Folia 2026

Criado em 2013 para proporcionar às crianças uma experiência lúdica e segura de carnaval, o Joaninha se tornou parte da memória afetiva de muitas famílias - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
Criado em 2013 para proporcionar às crianças uma experiência lúdica e segura de carnaval, o Joaninha se tornou parte da memória afetiva de muitas famílias - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Quem achou que a folia tinha acabado, se enganou. Neste sábado (21/2), Taguatinga voltou a entrar no ritmo do carnaval. O Taguaparque recebeu o Bloco Joaninha, que integra a programação do DF Folia 2026 com uma proposta clara: oferecer uma festa pensada para ser vivida em família, do começo ao fim do dia.

Criado em 2013 para proporcionar às crianças uma experiência lúdica e segura de carnaval, o Joaninha se tornou parte da memória afetiva de muitas famílias da região. Depois de circular por outros espaços do Distrito Federal, o bloco retorna ao local onde nasceu para celebrar 13 anos de história, em um reencontro simbólico com o Taguaparque e com o público que ajudou a construir sua trajetória.

Entre as famílias que aproveitaram a programação, a moradora de Taguatinga Larissa Severo, 25 anos, levou o filho José Gael, de 3, para viver a primeira experiência carnavalesca. Ela contou que decidiu participar após ver a divulgação nas redes sociais. “Queria ter levado ele no carnaval antes, mas eu estava trabalhando. Hoje eu tive tempo e resolvi trazê-lo para ele ter essa experiência de bloquinho”, explicou. Encantado, o menino aproveitou cada momento. “Ele está adorando, está bem encantado pelo Homem-Aranha”, relatou a mãe.

Larissa Severo, 25 anos, levou o filho José Gael, de 3, para viver a primeira experiência carnavalesca (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

De outras regiões administrativas também vieram foliões. Moradora da Ceilândia, Yara Alencar levou o filho Ítalo, de 3 anos, vestido de Super-Homem, para curtir a festa em Taguatinga pela segunda vez. Para ela, a vivência vai além da fantasia. “Eu acho que é pela diversão. É muito bom pra ele conhecer personagens variados, se divertir, brincar. Eu acho muito importante para ele”, afirmou.

Yara Alencar aproveitou o bloco Joaninha para levar o filho Ítalo para curtir os personagens vivos (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Já Marconi Alves, 38 anos, fez da folia um programa em família ao lado da filha Heloísa, de 7 anos. Animada com a fantasia de fada em tons de rosa, a menina aproveitou o bloco enquanto o pai destacava o valor cultural da experiência. “Eu acho bom, porque ela conhece a cultura”, disse. Frequentadores de outros bloquinhos em anos anteriores, eles decidiram não deixar a data passar em branco. “Carnaval, para mim, é mais com ela”, completou Marconi, ressaltando que a festa ganha outro significado quando compartilhada com a filha.

Marcone levou a filha Heloísa para curtir o carnaval no bloco Joaninha (foto: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Por Ana Carolina Alves
postado em 21/02/2026 19:34 / atualizado em 21/02/2026 19:35
