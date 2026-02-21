Bloco Joaninha colore o Taguaparque com folia para a família

Quem achou que a folia tinha acabado, se enganou. Neste sábado (21/2), Taguatinga voltou a entrar no ritmo do carnaval. O Taguaparque recebeu o Bloco Joaninha, que integra a programação do DF Folia 2026 com uma proposta clara: oferecer uma festa pensada para ser vivida em família, do começo ao fim do dia.
Criado em 2013 para proporcionar às crianças uma experiência lúdica e segura de carnaval, o Joaninha se tornou parte da memória afetiva de muitas famílias da região. Depois de circular por outros espaços do Distrito Federal, o bloco retorna ao local onde nasceu para celebrar 13 anos de história, em um reencontro simbólico com o Taguaparque e com o público que ajudou a construir sua trajetória.
Entre as famílias que aproveitaram a programação, a moradora de Taguatinga Larissa Severo, 25 anos, levou o filho José Gael, de 3, para viver a primeira experiência carnavalesca. Ela contou que decidiu participar após ver a divulgação nas redes sociais. “Queria ter levado ele no carnaval antes, mas eu estava trabalhando. Hoje eu tive tempo e resolvi trazê-lo para ele ter essa experiência de bloquinho”, explicou. Encantado, o menino aproveitou cada momento. “Ele está adorando, está bem encantado pelo Homem-Aranha”, relatou a mãe.
De outras regiões administrativas também vieram foliões. Moradora da Ceilândia, Yara Alencar levou o filho Ítalo, de 3 anos, vestido de Super-Homem, para curtir a festa em Taguatinga pela segunda vez. Para ela, a vivência vai além da fantasia. “Eu acho que é pela diversão. É muito bom pra ele conhecer personagens variados, se divertir, brincar. Eu acho muito importante para ele”, afirmou.
Já Marconi Alves, 38 anos, fez da folia um programa em família ao lado da filha Heloísa, de 7 anos. Animada com a fantasia de fada em tons de rosa, a menina aproveitou o bloco enquanto o pai destacava o valor cultural da experiência. “Eu acho bom, porque ela conhece a cultura”, disse. Frequentadores de outros bloquinhos em anos anteriores, eles decidiram não deixar a data passar em branco. “Carnaval, para mim, é mais com ela”, completou Marconi, ressaltando que a festa ganha outro significado quando compartilhada com a filha.