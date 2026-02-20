Pipoquinha é a Melhor Fantasia Infantil do CB Folia 2026

Fantasia se destacou pela delicadeza e pelo capricho nos detalhes - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A pequena Isis Maya Lima, que completa, nesta sexta-feira (20/2), 1 ano e dois meses de vida, encantou o público e os jurados ao conquistar o prêmio de Melhor Fantasia Infantil com a produção Pipoquinha. A fantasia se destacou pela delicadeza e pelo capricho nos detalhes.

O figurino transformou a pequena foliona em um balde de pipoca cheio de charme, reforçando o clima familiar que marcou o carnaval do Distrito Federal neste ano. A ideia surgiu do meme que viralizou na internet "Vida boa: comendo pipoquinha" e do apelido carinhoso que a avó chama Isis.

A categoria celebra a participação das crianças na festa e mostra que a criatividade não tem idade. No #CBFolia 2026, a alegria também foi medida em pequenos sorrisos.

A mãe, Gabriela Miyasaka, contou que a fantasia foi feita com pipocas de verdade e revelou que precisou repor o “estoque” algumas vezes. “O nosso objetivo era só se divertir com ela. E a avó adora chamá-la de pipoquinha. Eu só peguei a ideia e apliquei”, explicou. Gabriela também fez questão de rebater qualquer fama de travessura da filha. “Ela é um anjo”, garantiu.