Pipoquinha é a Melhor Fantasia Infantil do CB Folia 2026

A pequena Isis Maya Lima, que completa, nesta sexta-feira (20/2), 1 ano e dois meses de vida, encantou o público e os jurados ao conquistar o prêmio de Melhor Fantasia Infantil com a produção Pipoquinha. A fantasia se destacou pela delicadeza e pelo capricho nos detalhes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
O figurino transformou a pequena foliona em um balde de pipoca cheio de charme, reforçando o clima familiar que marcou o carnaval do Distrito Federal neste ano. A ideia surgiu do meme que viralizou na internet "Vida boa: comendo pipoquinha" e do apelido carinhoso que a avó chama Isis.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A categoria celebra a participação das crianças na festa e mostra que a criatividade não tem idade. No #CBFolia 2026, a alegria também foi medida em pequenos sorrisos.
A mãe, Gabriela Miyasaka, contou que a fantasia foi feita com pipocas de verdade e revelou que precisou repor o “estoque” algumas vezes. “O nosso objetivo era só se divertir com ela. E a avó adora chamá-la de pipoquinha. Eu só peguei a ideia e apliquei”, explicou. Gabriela também fez questão de rebater qualquer fama de travessura da filha. “Ela é um anjo”, garantiu.
Saiba Mais
- Cidades DF Ventoinha de Canudo vence a categoria Melhor Momento
- Cidades DF "Montadas caiu no gosto do brasiliense", diz Ruth Venceremos sobre prêmio
- Cidades DF Bloco do Seu Júlio conquista o segundo lugar no CB Folia 2026
- Cidades DF Orelhão vence como Melhor Fantasia Adulto no CB Folia 2026
- Cidades DF Bloco do Amor é o grande campeão do CB Folia 2026; saiba mais
- Cidades DF CBFolia: Bloco das Montadas é eleito melhor do carnaval por júri popular