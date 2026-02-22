InícioCidades DF
Domingo no DF terá mínima de 19°C e previsão de chuvas isoladas

Após manhã de muitas nuvens, o Distrito Federal deve registrar precipitações isoladas à tarde e temporais noturnos. Temperatura máxima deve ficar na casa dos 29°C

A expectativa é de que haja, durante todo o domingo, chuvas isoladas em algumas regiões do Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Os moradores da capital federal devem preparar o guarda-chuva para a previsão do tempo deste domingo (22/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje o céu fica carregado de nuvens, indicando um dia marcado pela chegada das precipitações mais intensas. Os termômetros oscilam, com a temperatura mínima chegando a 19°C, enquanto a máxima atinge a casa dos 29°C.

A expectativa é de que haja, durante todo o domingo, chuvas isoladas em algumas regiões do Distrito Federal. Com isso, para quem ainda tem energia para curtir blocos de pós-carnaval, o ideal é que leve o guarda-chuva e esteja bem agasalhado, para curtir a folia sem se preocupar. 

Quanto à umidade relativa do ar, a mínima fica na casa dos 50%. Já a máxima, pode chegar a 95%. Devido ao risco de pistas molhadas, os condutores também são alvos fáceis nessa época de chuva. Assim, é importante estar atento na hora de dirigir, sobretudo pela noite, evitando acidentes que podem ser comuns nesse período.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Eduardo Fernandes
postado em 22/02/2026 10:42
