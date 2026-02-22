Domingo no DF terá mínima de 19°C e previsão de chuvas isoladas

A expectativa é de que haja, durante todo o domingo, chuvas isoladas em algumas regiões do Distrito Federal - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Os moradores da capital federal devem preparar o guarda-chuva para a previsão do tempo deste domingo (22/2). De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje o céu fica carregado de nuvens, indicando um dia marcado pela chegada das precipitações mais intensas. Os termômetros oscilam, com a temperatura mínima chegando a 19°C, enquanto a máxima atinge a casa dos 29°C.

A expectativa é de que haja, durante todo o domingo, chuvas isoladas em algumas regiões do Distrito Federal. Com isso, para quem ainda tem energia para curtir blocos de pós-carnaval, o ideal é que leve o guarda-chuva e esteja bem agasalhado, para curtir a folia sem se preocupar.

Quanto à umidade relativa do ar, a mínima fica na casa dos 50%. Já a máxima, pode chegar a 95%. Devido ao risco de pistas molhadas, os condutores também são alvos fáceis nessa época de chuva. Assim, é importante estar atento na hora de dirigir, sobretudo pela noite, evitando acidentes que podem ser comuns nesse período.