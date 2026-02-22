Bombeiros combatem incêndio em barraco de lona em Samambaia

O CBMDF foi acionado para a ocorrência na noite deste sábado (21) - (crédito: Divulgação/ CBMDF)

Um incêndio, na noite de sábado (21/2), mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF). A corporação foi acionada por volta das 23h para combater as chamas que atingiram uma edificação na QS 512, em Samambaia, nas proximidades de uma oficina mecânica.

Ao chegarem na ocorrência, os socorristas encontraram um barraco de lona completamente tomado pelo fogo. A estrutura apresentava fumaça intensa, o que exigiu uma resposta rápida das equipes. No total, três viaturas foram empenhadas na operação para conter o avanço do incêndio.

De acordo com o CBMDF, os militares iniciaram o combate direto utilizando linhas de mangueiras pressurizadas. Paralelamente, equipes de salvamento realizaram uma busca primária no interior do que restava da estrutura para verificar se havia pessoas presas ou feridas, mas ninguém foi encontrado no local.

Após a extinção das chamas, os bombeiros realizaram o trabalho de rescaldo, procedimento para eliminar focos remanescentes e evitar que o fogo recomeçasse. Até o momento, as causas que deram origem ao incêndio não foram informadas. Depois de concluídos os trabalhos, o local ficou sob a responsabilidade dos proprietários.