Colisão na Granja do Torto deixa motociclista gravemente ferido

Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um motociclista gravemente ferido, na tarde deste domingo (22/2), na Vila dos Operários, na região da Granja do Torto. O motociclista foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) caído no asfalto, com sangramento intenso e lesões graves na cabeça e no pescoço.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

De acordo com o CBMDF, a corporação enviou duas viaturas de socorro ao local. A vítima recebeu atendimento imediato conforme o protocolo de trauma e foi encaminhada a uma unidade hospitalar de referência. O estado de saúde não foi divulgado.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No carro envolvido na batida estavam um casal e duas crianças. Todos os ocupantes foram avaliados pelos socorristas, mas não apresentavam ferimentos e não precisaram ser levados ao hospital.

Durante o atendimento, a via foi interditada temporariamente. A ocorrência foi assumida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que ficou responsável pelos procedimentos no local. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.