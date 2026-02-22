InícioCidades DF
Colisão na Granja do Torto deixa motociclista gravemente ferido

Acidente ocorreu na Vila dos Operários. Vítima teve lesões graves na cabeça e no pescoço e foi levada ao hospital

Motociclista fica gravemente ferido após colisão na Granja do Torto - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Uma colisão entre um carro e uma moto deixou um motociclista gravemente ferido, na tarde deste domingo (22/2), na Vila dos Operários, na região da Granja do Torto. O motociclista foi resgatado pelas equipes do Corpo de Bombeiros (CBMDF) caído no asfalto, com sangramento intenso e lesões graves na cabeça e no pescoço.

De acordo com o CBMDF, a corporação enviou duas viaturas de socorro ao local. A vítima recebeu atendimento imediato conforme o protocolo de trauma e foi encaminhada a uma unidade hospitalar de referência. O estado de saúde não foi divulgado.

No carro envolvido na batida estavam um casal e duas crianças. Todos os ocupantes foram avaliados pelos socorristas, mas não apresentavam ferimentos e não precisaram ser levados ao hospital.

Durante o atendimento, a via foi interditada temporariamente. A ocorrência foi assumida pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que ficou responsável pelos procedimentos no local. Até a publicação desta matéria, não havia informações sobre a dinâmica do acidente.

Ana Carolina Alves

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, com interesse na cobertura de pautas de direitos humanos, justiça e questões sociais

Por Ana Carolina Alves
postado em 22/02/2026 16:49
