Paranoá e São Sebastião terão desligamento de energia para manutenção nesta terça-feira (24/2)

Moradores do Paranoá e de São Sebastião terão o fornecimento de energia elétrica suspenso temporariamente nesta terça-feira (24/2) para manutenção e modernização da rede de distribuição. O desligamento está previsto para começar às 9h e ocorre para garantir a segurança das equipes e da população.
No Paranoá, a interrupção será das 9h às 15h, no Condomínio Del Lago, Quadra 4. Já em São Sebastião, o serviço ficará indisponível das 9h às 13h no Condomínio Parque Mirante (Quadras 1 a 3), na DF-140, km 4,5, e no Condomínio Santa Mônica, Lote 10, km 05, Quadra 3, Conjunto 8.
Caso os trabalhos sejam concluídos antes do horário previsto, a rede poderá ser religada sem aviso prévio.
