Correio realiza debate sobre direitos femininos nesta quinta-feira (26/2)

Amanhã, o Correio promove um evento gratuito para discutir a defesa dos direitos de mulheres e meninas no auditório do jornal. O CB Debate O Brasil pelas mulheres: proteção a todo tempo almeja criar espaço para refletir de forma responsável sobre ações que levam à construção de uma sociedade justa e segura para todas as brasileiras.

Estão confirmadas as presenças da presidente do Superior Tribunal Militar (STM), Maria Elizabeth Rocha; a jurista e ex-presidente do Tribunal Superior do Trabalho (TST) Maria Cristina Peduzzi; a secretária-executiva do Ministério das Mulheres, Eutália Barbosa; a senadora Damares Alves (Republicanos-DF); a deputada distrital Jane Klebia (Republicanos); a presidente da União Brasileira de Mulheres (UBM-DF), Maria das Neves Filha; e da presidente-executiva do Instituto Palavra Aberta, Patrícia Blanco.

A nova edição do CB.Debate tem como objetivo dar início a diálogos relevantes, como aqueles que dizem respeito à escuta ativa e ao compromisso com soluções concretas para que todas sejam respeitadas. Tendo em vista discussões sobre a proteção de meninas desde a infância até a vida adulta, autoridades e especialistas se reúnem para debater o papel da educação e do engajamento da sociedade na construção de uma cultura de não violência.

A iniciativa parte do entendimento de que a proteção das mulheres é uma construção coletiva que exige vigilância e ação constante. O debate pretende fortalecer o diálogo sobre segurança, dignidade e políticas de amparo feminino em um país em que a maioria das mulheres não se sente segura.

A data do encontro, às vésperas de março, Mês da Mulher, ressalta a importância de valorizar a contribuição de gerações passadas para a conquista de direitos para mulheres. O período, que engloba o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, é uma oportunidade de pensar o presente e desenvolver soluções para questões atuais, além de uma chance de se voltar para o passado e celebrar os avanços alcançados pela luta de mulheres no século passado.

O evento parte do compromisso do Correio em promover debates sobre a defesa dos direitos das mulheres. Entre a série de iniciativas realizadas com esse propósito estão os podcasts, entrevistas e reportagens especiais que dão destaque a estatísticas e caminhos apontados por pesquisadores e autoridades para que haja mudança social efetiva.

Em outra edição do CB Debate, em janeiro, o jornal abriu as portas para as ministras do Meio Ambiente, Marina Silva, e da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos. Na ocasião, o debate 'Pela proteção das mulheres: um compromisso de todos' reuniu autoridades e especialistas para discutir políticas públicas, responsabilidade institucional e o papel da sociedade no combate à violência contra a mulher. A urgência do evento surgiu em resposta à alta e à brutalidade de casos de feminicídio em 2025 e no início deste ano, evidênciando um país que tem dificuldade em proteger as mulheres.

O debate é uma forma do jornal reafirmar seu papel como agente de transformação social, contribuindo para a mobilização coletiva em torno de uma causa que diz respeito a todos.

O seminário tem início às 8h30, no auditório do Correio, no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), para participantes credenciados. Também é possível acompanhar o evento a partir das 9h por meio das redes sociais, com transmissão ao vivo. O público, tanto presencial quanto on-line, poderá fazer perguntas ao fim de cada painel. Aos interessados, as inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo Sympla.





