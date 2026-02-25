Alberto Fraga diz que situação do BRB tem impacto desastroso em Brasília

19.08.2025 CARLOS VIEIRA/CB/DA.PRESS - CB Poder. o Dep. Alberto Fraga é o entrevistado do CB Poder. Na bancada, Adriana Bernardes e Sibele Negromonte.; - (crédito: CARLOS VIEIRA/CB/DA.PRESS)

Durante o programa CB.Poder desta quarta-feira (25/2), o deputado federal Alberto Fraga (PL) comentou os novos desdobramentos do caso envolvendo o Banco de Brasília. Às jornalistas Ana Maria Campos e Sibele Negromonte, Fraga falou sobre as eleições locais, sobretudo, a candidatura de José Roberto Arruda (PSD).

O parlamentar afirmou que acompanha o projeto que prevê um socorro ao banco BRB com imóveis públicos como garantia com muita preocupação. “Sabíamos que o banco era muito sólido e sadio. Os deputados distritais têm que entender que esses lotes que estão sendo colocados em garantia são patrimônios do cidadão”, afirmou. Fraga questionou a insistência nas negociações, mesmo com sinais claros de que o Banco Master não era uma instituição sólida. “Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Todo mundo sabia que o Banco Master não fazia nem o balancete. Quando o banco começou a dar diversas vantagens de aplicações com lucros fantásticos, ficou claro que tinha coisa errada”, acrescentou.

Para o deputado, a crise relacionada ao BRB tem um impacto desastroso no cenário político, principalmente em um ano de eleição. “Os distritais têm que pensar direito em como vão votar neste projeto encaminhado pelo Ibaneis. Eu acredito que a população não vai esquecer dessa crise. Todos sabemos a situação em que o banco se encontra”, ressaltou. “Eu espero que eles (a base do governo) sejam de uma base aliada e não alienada. O governador tem dinheiro suficiente para viver, mas os deputados precisam se reeleger”, enfatizou.

Fraga também comentou a declaração de Ibaneis de que “o BRB está precisando e não o seu governo”. Para o deputado, Ibaneis deve ser responsabilizado. “O governador jogou o banco nessa situação”, afirmou.

No cenário das eleições locais, o Partido Liberal (PL) possui um projeto próprio, diferentemente do estruturado no Palácio do Buriti. Alberto Fraga e o deputado Izalci apoiam a pré-candidatura de José Roberto Arruda. Por sua vez, a presidente do partido, Bia Kicis, se candidatou ao senado ao lado da ex-primeira dama Michele Bolsonaro, que por sua vez, apoia a atual vice-governadora, Celina Leão. Fraga definiu a situação como “um pouco difícil de explicar”. “Os membros do PL como eu, o Izalci e a própria presidente, Bia Kicis, não querem apoiar o governo Ibaneis”, afirmou.

