Endereços de duas cidades do DF ficam sem luz nesta quinta (26)

Fique atento! Moradores de alguns endereços de Planaltina e Sobradinho terão o fornecimento de energia interrompido nesta quinta-feira (26/2). O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia, que suspenderá a luz da região para manutenção e melhoria da rede nas regiões.

O desligamento temporário vai afetar as áreas do Núcleo Rural Monjolo, DF-205, Km 70, em Planaltina, a partir das 10h às 16h. No mesmo horário, em Sobradinho, o serviço estará indisponível na QMS 51A e na QMS 52. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outra região do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

