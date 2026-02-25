Capital vence Juazeirense nos pênaltis e avança na Copa do Brasil

Primeiro dos três clubes do Distrito Federal a entrar em campo pela segunda fase da Copa do Brasil, o Capital está classificado à terceira fase. Nesta quarta-feira (25/2), o Coruja visitou o Juazeirense e vencia por 1 x 0, com gol do atacante Alison Mira, até os 51 minutos do segundo tempo, quando o zagueiro Eduardo Rosado empatou para os baianos e forçou a decisão por pênaltis. Na marca da cal, brilhou a estrela do goleiro da equipe candanga, Luan, com três defesas importantes para garantir o triunfo por 3 x 1.
Além de assegurar a classificação à terceira fase da Copa do Brasil, o Capital encerrou o trauma de decisões por pênaltis. Finalista das últimas duas edições do Campeonato Candango, o Coruja foi derrotado no desempate por Ceilândia em 2024 (4 x 3) e Gama em 2025 (3 x 1).
Com o avanço ao terceiro mata-mata da Copa do Brasil, o Capital embolsa R$ 950 mil em premiação. Pela estreia na segunda fase, o Coruja recebeu R$ 830 mil. No total, são mais de R$ 1,7 milhão de recompensa.
O próximo adversário do Capital na Copa do Brasil sairá do confronto entre Betim e Operário-PR, em 4 de março, às 19h30, em Minas Gerais. Antes de voltar a pensar no mata-mata nacional, o time de Brasília retorna as atenções ao Campeonato Candango. No sábado (28/2), às 16h, recebe o líder Gama pela última rodada no Estádio JK. Quarto colocado, o Coruja depende das próprias forças para avançar à semifinal, mas precisa da vitória. Hoje, o que sustenta o time na última posição do G-4 é o saldo de gols de nove contra dois do Sobradinho (5º).
O Juazeirense direciona o foco na disputa do Campeonato Baiano. O clube disputa, no sábado, a semifinal em jogo único contra o Bahia, às 17h, na Arena Fonte Nova. Se superar o time treinado por Rogério Ceni, terá Vitória ou Jaucipense na decisão do Estadual.
A quarta-feira reserva mais emoções de Copa do Brasil aos torcedores do Distrito Federal. Invicto na temporada, o Gama recebe o Goiás, às 20h30, no Estádio Bezerrão. Mais cedo, às 19h45, o Ceilândia recebe o Jacuipense no Estádio Abadião.
O jogo
A partida começou equilibrada entre as equipes, com poucas chances de finalização. O Capital aproveitava, principalmente, os erros na defesa do clube baiano para trabalhar a bola. Aos 30 minutos, o Juazeirense ficou desfalcado. Sozinho na bola, Alison acelerou rumo ao ataque, mas o volante Elivelton chegou com um carrinho forte e foi expulso de campo. Ficou mais fácil para o Coruja manter o controle da partida, enquanto o Cancão se defendia da forma que podia. Sem gols, a decisão ficou para o segundo tempo.
A volta do intervalo foi morna, o Capital aproveitava a vantagem numérica para pressionar o Juazeirense no ataque, forçando erro dos donos da casa no setor defensivo, principalmente pela lateral esquerda. O clube baiano encontrava espaço para avançar ao ataque com Vitinho. Em uma das respostas, aos 36, o time do DF abriu o placar: Alison Mira recebeu o cruzamento dentro da área e, livre de marcação, aproveitou a oportunidade para abrir o placar do jogo.
A partida estava controlada pelo Capital, mas, nos minutos finais, houve a pressão dos donos da casa. Dentro da área, o zagueiro Eduardo Rosado, na cara do gol, recebeu pela esquerda e não pensou muito para mandar para o fundo da rede, empatando o jogo a um minuto do fim e forçando a decisão por pênaltis.
Matheuzinho abriu as cobranças convertendo o pênalti. Em seguida, o goleiro Luan fez a defesa do chute de Caculé, colocando os visitantes na frente. Ambas penalidades seguintes foram convertidas (2 x 1). Eder foi para a bola, mas carimbou o travessão.
Luan defendeu a cobrança seguinte, de Romarinho, agarrando a bola. Tudo ainda estava igual, o goleiro baiano Pedro Campanelli mandou para longe o pênalti de João. Gigante no jogo, Luan, mais uma vez mostrou a potência na defesa e manteve o placar inalterado (2 x 1). Na cobrança decisiva, Jeremias encheu o pé e colocou o Capital na terceira fase da Copa do Brasil.
Ficha técnica
Copa do Brasil - segunda fase
Juazeirense 1 (1) x (3) 1 Capital
Local: Estádio Adauto Moraes, em Juazeiro - BA
Arbitragem: Fabiano Monteiro dos Santos (SP)
Juazeirense
Pedro Campanelli; Vitinho, Zé Romário (Romarinho), Eduardo Rosado e Daniel; Elivelton, Douglas Nathan (Binho) e Luan (Caculé); Marlon, Anderson Pato e Adriano Pardal (Bravo). Técnico: Carlos Rabello.
Gol: Eduardo Rosa
Cartão amarelo: Daniel
Cartão vermelho: Elivelton
Capital
Luan; Genilson (Lucas Oliveira), Richardson, Éder e Lima; Renan, Deysinho (Jeremias) e Rodriguinho; Alison Mira (Jerry), Matheuzinho e Elton. Técnico: Fábio Brostel.
Gol: Alison Mira
Cartão amarelo: Não houve
