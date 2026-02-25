Pokémon: a história da franquia dos monstrinhos mais rentável da história completa 30 anos

Maior franquia do mundo, Pokémon completa 30 anos nesta sexta-feira (27/2). Criada por Satoshi Tajiri em 1996, o título arrecada fãs e está presente em várias mídias: Videogames, desenhos, filmes e muito, mas muito mesmo, merchandising. O valor arrecadado pela franquia já ultrapassou 90 bilhões de dólares, tornando o título o mais rentável da história.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A franquia continua viva com novos conteúdos, tanto que o último jogo, Pokémon Z-A Legends, foi lançado em 16 de outubro de 2025 no formato mais recente da Nintendo, o Switch 2. Além dos jogos, a saga concluiu a história de Ash Ketchum, protagonista do primeiro anime da franquia, e entrou numa nova fase, em 2023, com a trama de Liko, Roy e Dot, que juntos estrelam Pokémon: Horizontes.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Outro grande expoente é o card game de Pokémon, o Trading Card Game ou TGC para os fãs. Sucesso no Japão que começou a ganhar tração no cenário brasileiro nos últimos ano, o produto consiste em abrir um pacote cheio de novas cartinhas. Este jogo ganhou uma forte tração nas redes sociais e muitos eventos abraçam o nicho que joga o título, incentivando a troca e os campeonatos ao redor do Brasil.

Como tudo começou

A história começa com Satoshi Tajiri, um garoto fascinado por insetos que sonhava em se tornar entomologista. Porém, conforme Tóquio se urbanizou rapidamente, os campos e áreas naturais onde ele costumava explorar foram desaparecendo. Distante desse contato com a natureza, Tajiri encontrou nos videogames uma nova paixão. Ele passou a frequentar fliperamas com frequência e desenvolveu um interesse não apenas em jogar, mas em entender os jogos a fundo — mecânicas, segredos e estratégias.

Depois de reunir diversas informações sobre Dig Dug, criou uma pequena revista independente chamada Game Freak, produzida manualmente e distribuída em cópias xerocadas. Apesar de cuidar também das ilustrações, Tajiri reconhecia que desenhar não era seu ponto forte. Foi então que Ken Sugimori se juntou ao projeto, contribuindo com a habilidade artística. Com o crescimento da revista, Tajiri decidiu transformar a Game Freak em uma desenvolvedora de jogos.

Para isso, estudou o funcionamento do Family Computer, console da Nintendo, e começou a criar os próprios projetos. O primeiro jogo foi lançado com apoio da Namco, empresa para a qual havia escrito um guia detalhado de Xevious. O resultado foi Quinty, lançado em 1989 e conhecido no Ocidente como Mendel Palace.

Nesse mesmo ano, a Nintendo apresentou o Game Boy, portátil que permite conectar dois aparelhos por meio do cabo Game Link. A ideia de interligar jogadores despertou em Tajiri o conceito de um jogo baseado na troca de criaturas colecionáveis que também poderiam batalhar entre si. O projeto, inicialmente chamado “Capsule Monsters”, levou anos para ser desenvolvido.

Durante esse período, Tajiri fortaleceu sua parceria com a Nintendo e manteve o foco em sua ideia principal. Ele decidiu que as batalhas não teriam mortes — as criaturas apenas desmaiaram — e idealizou um mundo amplo, repleto de cidades para explorar.

O rival do protagonista recebeu o nome em homenagem a Shigeru Miyamoto, que também sugeriu lançar versões diferentes do jogo para incentivar trocas dos monstrinhos entre os jogadores. Após dificuldades para registrar o nome original, o projeto foi rebatizado como Pocket Monsters, título que no exterior ficaria conhecido como Pokémon.

Em 27 de fevereiro de 1996, chegaram ao mercado japonês Pokémon Red e Pokémon Green. O sucesso foi imediato e se expandiu para mangás, cards e outros produtos. Pouco depois, foi lançada a versão aprimorada Pokémon Blue.A popularidade atravessou fronteiras e, em 1998, o jogo foi lançado no Ocidente como Pokémon Red e Pokémon Blue, junto com o anime Pokémon, que ampliou ainda mais o fenômeno.

Inspirada na animação, surgiu também Pokémon Yellow, versão que colocava Pikachu como companheiro inicial do jogador, aproximando a experiência dos acontecimentos do desenho.

Comemorações

Aproveitando a data comemorativa, a Nintendo lançou a campanha “Qual é o seu Pokémon Favorito?” e trouxe várias celebridades acompanhadas de seus monstrinhos mais queridos. A cantora Lady Gaga disse que é super-fã de Jigglypuff, o comediante Trevor Noah escolheu Psyduck, o jogador de futebol Lamine Yamal escolheu Zygarde como seu favorito e Charles Leclerc foi em um dos mais clássicos dos fãs, o cachorro de fogo, Arcanine.

A gigante japonesa anunciou que vai promover um evento online para trazer novos conteúdos sobre Pokémon em uma transmissão ao vivo, no chamado Pokémon Day.

O jogo mais recente da franquia, Pokémon Legends Z-A está disponível para Nintendo Switch 2.