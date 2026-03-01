Manifestação bolsonarista reúne apoiadores e parlamentares em Brasília

Manifestação no Museu da República em Brasília neste domingo (1°/3) - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Uma manifestação bolsonarista movimentou a área central de Brasília neste domingo (1º/3). Intitulado “Acorda Brasil”, o ato reuniu apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro e contou com a participação de parlamentares que fizeram críticas ao governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF).

A mobilização foi convocada pelo deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e pelo pastor Silas Malafaia, e ocorreu simultaneamente em outras cidades do país. Entre as principais reivindicações estavam a defesa da prisão domiciliar para o ex-presidente Jair Bolsonaro e questionamentos sobre a atuação de ministros do STF no chamado caso Master, com menções diretas a Dias Toffoli e Alexandre de Moraes.

Na capital federal, os manifestantes se concentraram em frente ao Museu Nacional da República, onde discursos e falas políticas marcaram o evento. Parlamentares do Partido Liberal estiveram presentes, entre eles o senador Izalci Lucas (PL-DF) e a deputada federal Bia Kicis (PL-DF), além do deputado distrital Roosevelt Vilela (PL).

Ao final da manifestação, os participantes se reuniram em coro e entoaram o slogan que deu nome ao ato, repetindo gritos de “acorda, Brasil”, encerrando a mobilização no local.