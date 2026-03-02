InícioCidades DF
Tempo

Alerta para as águas de março

Meteorologia sinaliza primeira semana chuvosa no DF. Após temporal no fim de semana que afetou algumas áreas, Ceilândia recebe, hoje, força-tarefa da Novacap e do SLU para preservar pontos mais críticos

Em um único dia, em janeiro, choveu 40% do volume médio de todo o mês. Várias áreas do DF foram afetadas pelos temporais - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)
Em um único dia, em janeiro, choveu 40% do volume médio de todo o mês. Várias áreas do DF foram afetadas pelos temporais - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Março chegou e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo chuvoso deve continuar predominando na capital ao longo desta primeira semana do mês conhecido pelo alto volume de chuvas. Apesar de o clima mais ameno agradar parte da população, as chuvas também trazem prejuízos e transtornos urbanos. Na noite do último sábado, fortes precipitações atingiram Ceilândia e provocaram alagamentos em diversos pontos da região administrativa.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Diante dos impactos, a Administração Regional inicia, hoje, uma força-tarefa emergencial para minimizar os danos causados pelo temporal. Segundo o administrador, Dilson Resende, as equipes atuam em conjunto com a Novacap e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em sistema de mutirão, com prioridade para as áreas consideradas mais críticas. Ao Correio, o gestor destacou que a ação é essencial para garantir a segurança da população, preservar a mobilidade urbana e impedir que danos pontuais evoluam para problemas estruturais. "A resposta rápida reduz riscos de acidentes, novos alagamentos e prejuízos nas vias públicas", ressaltou.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Entre os serviços executados estão a operação tapa-buraco com aplicação de massa asfáltica fria e uso de caminhão térmico; retirada de restos de asfalto e resíduos das pistas; limpeza e desobstrução de bocas de lobo; e a utilização de caminhão hidrojato para a limpeza profunda da rede de águas pluviais. "Também realizamos a limpeza de áreas públicas utilizadas para descarte irregular de lixo, evitando que esse material comprometa o sistema de drenagem", acrescentou o administrador.

De acordo com Resende, o trabalho emergencial será intensificado ao longo da semana, com equipes atuando diariamente. A duração da força-tarefa dependerá das condições climáticas e do volume de demandas identificadas. "Nossa prioridade é concluir as intervenções mais críticas no menor tempo possível", afirmou.

Paralelamente às ações emergenciais, a administração mantém o monitoramento permanente de pontos críticos, o mapeamento de áreas com histórico de alagamentos e o encaminhamento de demandas estruturais à Novacap, buscando soluções de médio e longo prazo para reduzir os impactos do período chuvoso.

Histórico recente

Em 18 de fevereiro, Ceilândia registrou cerca de 60 milímetros de chuva, o que resultou em alagamentos e acúmulo de detritos em pontos como P Sul, P Norte, Setor O e QNN 8, próximo à estação de metrô, em Ceilândia Sul. O excesso de água sobrecarregou o sistema de drenagem e afetou a mobilidade de motoristas e pedestres. Na ocasião, a Novacap publicou aviso de licitação para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo de engenharia para adequação e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana em Ceilândia. O investimento estimado é de cerca de R$ 14 milhões.

Já em 25 de janeiro, o Distrito Federal foi atingido por fortes chuvas. De acordo com o Inmet, em uma hora, foram registrados 84,2 mm de precipitações na estação automática do Inmet no Sudoeste. Historicamente, chove uma média de 206 mm em todo o mês de janeiro. A área central de Brasília, incluindo o Plano Piloto e o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foi a região mais afetada.

O que diz a previsão

A semana começa com tempo instável e alta umidade. Hoje, a temperatura varia entre 20°C e 28°C, com a manhã marcada por pancadas de chuva, enquanto à tarde e à noite as precipitações tendem a ocorrer de forma mais isolada. A umidade permanece elevada, podendo chegar a 100% nos períodos mais úmidos do dia.

Amanhã, o cenário pouco muda: o céu segue com muitas nuvens, e há previsão de pancadas isoladas ao longo do dia. Os termômetros oscilam entre 20°C e 27°C. A umidade varia de 50% a 95%, e os ventos continuam fracos.

A quarta-feira mantém o padrão de instabilidade, com pancadas de chuva distribuídas ao longo do dia. A mínima prevista é de 19°C, e a máxima, de 27°C. A umidade mínima sobe para 70%. Já na quinta-feira, a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As temperaturas permanecem estáveis, entre 19°C e 27°C, e a umidade pode, novamente, atingir os 100%, reforçando o clima úmido e chuvoso na região.

Saiba Mais

Dengue

A chuva também pode trazer outro perigo: a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunya. No Distrito Federal, onde a doença apresenta comportamento sazonal entre outubro e maio, a atenção precisa ser redobrada.

  • Google Discover Icon

Maria Eduarda Lavocat

Repórter

Formada em Jornalismo pela Universidade de Brasília, estagiou em 2024 na editoria "Eu, Estudante" do Correio Braziliense e, desde setembro do mesmo ano, atua como repórter na editoria de Cidades e no caderno de Direito e Justiça.

Por Maria Eduarda Lavocat
postado em 02/03/2026 06:00
SIGA
x