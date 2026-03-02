Alerta para as águas de março

Em um único dia, em janeiro, choveu 40% do volume médio de todo o mês. Várias áreas do DF foram afetadas pelos temporais - (crédito: Guilherme Felix CB/DA Press)

Março chegou e, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o tempo chuvoso deve continuar predominando na capital ao longo desta primeira semana do mês conhecido pelo alto volume de chuvas. Apesar de o clima mais ameno agradar parte da população, as chuvas também trazem prejuízos e transtornos urbanos. Na noite do último sábado, fortes precipitações atingiram Ceilândia e provocaram alagamentos em diversos pontos da região administrativa.

Diante dos impactos, a Administração Regional inicia, hoje, uma força-tarefa emergencial para minimizar os danos causados pelo temporal. Segundo o administrador, Dilson Resende, as equipes atuam em conjunto com a Novacap e o Serviço de Limpeza Urbana (SLU), em sistema de mutirão, com prioridade para as áreas consideradas mais críticas. Ao Correio, o gestor destacou que a ação é essencial para garantir a segurança da população, preservar a mobilidade urbana e impedir que danos pontuais evoluam para problemas estruturais. "A resposta rápida reduz riscos de acidentes, novos alagamentos e prejuízos nas vias públicas", ressaltou.

Entre os serviços executados estão a operação tapa-buraco com aplicação de massa asfáltica fria e uso de caminhão térmico; retirada de restos de asfalto e resíduos das pistas; limpeza e desobstrução de bocas de lobo; e a utilização de caminhão hidrojato para a limpeza profunda da rede de águas pluviais. "Também realizamos a limpeza de áreas públicas utilizadas para descarte irregular de lixo, evitando que esse material comprometa o sistema de drenagem", acrescentou o administrador.

De acordo com Resende, o trabalho emergencial será intensificado ao longo da semana, com equipes atuando diariamente. A duração da força-tarefa dependerá das condições climáticas e do volume de demandas identificadas. "Nossa prioridade é concluir as intervenções mais críticas no menor tempo possível", afirmou.

Paralelamente às ações emergenciais, a administração mantém o monitoramento permanente de pontos críticos, o mapeamento de áreas com histórico de alagamentos e o encaminhamento de demandas estruturais à Novacap, buscando soluções de médio e longo prazo para reduzir os impactos do período chuvoso.

Histórico recente

Em 18 de fevereiro, Ceilândia registrou cerca de 60 milímetros de chuva, o que resultou em alagamentos e acúmulo de detritos em pontos como P Sul, P Norte, Setor O e QNN 8, próximo à estação de metrô, em Ceilândia Sul. O excesso de água sobrecarregou o sistema de drenagem e afetou a mobilidade de motoristas e pedestres. Na ocasião, a Novacap publicou aviso de licitação para contratação de empresa especializada na elaboração de projeto executivo de engenharia para adequação e ampliação da rede de drenagem pluvial urbana em Ceilândia. O investimento estimado é de cerca de R$ 14 milhões.

Já em 25 de janeiro, o Distrito Federal foi atingido por fortes chuvas. De acordo com o Inmet, em uma hora, foram registrados 84,2 mm de precipitações na estação automática do Inmet no Sudoeste. Historicamente, chove uma média de 206 mm em todo o mês de janeiro. A área central de Brasília, incluindo o Plano Piloto e o Setor de Indústria e Abastecimento (SIA), foi a região mais afetada.

O que diz a previsão

A semana começa com tempo instável e alta umidade. Hoje, a temperatura varia entre 20°C e 28°C, com a manhã marcada por pancadas de chuva, enquanto à tarde e à noite as precipitações tendem a ocorrer de forma mais isolada. A umidade permanece elevada, podendo chegar a 100% nos períodos mais úmidos do dia.

Amanhã, o cenário pouco muda: o céu segue com muitas nuvens, e há previsão de pancadas isoladas ao longo do dia. Os termômetros oscilam entre 20°C e 27°C. A umidade varia de 50% a 95%, e os ventos continuam fracos.

A quarta-feira mantém o padrão de instabilidade, com pancadas de chuva distribuídas ao longo do dia. A mínima prevista é de 19°C, e a máxima, de 27°C. A umidade mínima sobe para 70%. Já na quinta-feira, a previsão indica pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas. As temperaturas permanecem estáveis, entre 19°C e 27°C, e a umidade pode, novamente, atingir os 100%, reforçando o clima úmido e chuvoso na região.

Dengue

A chuva também pode trazer outro perigo: a proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, da zika, da febre amarela e da chikungunya. No Distrito Federal, onde a doença apresenta comportamento sazonal entre outubro e maio, a atenção precisa ser redobrada.