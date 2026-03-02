InícioDiversão e Arte
Jovens em cumprimento de medida socioeducativa recebem projeto social

Projeto "A Arte Salva", com apoio do FAC, promove cultura com oficinas de samba na Unidade de Internação de Santa Maria

Ricardo Lira, idealizador do projeto "A Arte Salva" voltado para jovens em cumprimento de medida socioeducativa - (crédito: Divulgação )
A arte como instrumento de educação, pertencimento e fortalecimento de vínculos sociais é o eixo central do projeto “A Arte Salva”, que será promovido na Unidade de Internação de Santa Maria (UISM), a partir de hoje, 27 de fevereiro. O projeto oferece oficinas de samba — com foco nas figuras de mestre-sala e porta-bandeira — e de expressões culturais ligadas à capoeira, destinadas a jovens de 18 a 21 anos em ressocialização.

As aulas são divididas entre os módulos de maculelê, berimbau e samba, conduzidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, com apoio de tradutores de Libras e total acessibilidade. O processo inclui momentos de apresentação artística dos educadores, vivências rítmicas, desenvolvimento técnico, criação coreográfica, ensaios dirigidos, ensaio geral e avaliação formativa.

Ricardo Lira é o idealizador do projeto e, para ele, a arte defende a família. “Neste trabalho, buscamos simbolizar essa união por meio da fusão entre a capoeira e a dança do mestre-sala e da porta-bandeira. Nessa coreografia, a sintonia é absoluta: a porta-bandeira representa a mãe, o mestre-sala o pai, e a bandeira personifica a própria família”. Lira é professor, coreógrafo, dançarino, ator e produtor cultural com trajetória iniciada aos 14 anos, no Rio de Janeiro. Formado com importantes nomes da dança de salão e do samba, atuou como passista em escolas tradicionais, participou de produções audiovisuais e desenvolve projetos sociais voltados à inclusão por meio da dança no Distrito Federal.

Com duração total de 33 horas, distribuídas em encontros semanais de três horas ao longo de quatro meses, o projeto contempla atividades práticas e formativas que envolvem musicalidade, expressão corporal, coordenação motora, história das manifestações culturais afro-brasileiras e construção coletiva de apresentações artísticas. Ao longo do processo, os jovens terão contato com fundamentos históricos para compreender as manifestações como patrimônios culturais brasileiros marcados por ancestralidade, resistência e coletividade. A proposta prioriza o respeito à trajetória individual de cada adolescente, a fim de incentivar a disciplina, o trabalho em grupo, a escuta e a valorização da identidade cultural.

O encerramento do ciclo formativo é marcado por uma apresentação interna, protagonizada pelos próprios adolescentes, seguida da entrega de certificados de participação.

“Com o projeto ‘A Arte Salva’, nosso objetivo é apresentar novas linguagens artísticas a esses jovens, oferecendo-lhes uma oportunidade real de transformação social, assim como a arte mudou a minha vida”, afirma o idealizador do projeto.

02/03/2026
