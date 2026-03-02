Jovens em cumprimento de medida socioeducativa recebem projeto social

A arte como instrumento de educação, pertencimento e fortalecimento de vínculos sociais é o eixo central do projeto “A Arte Salva”, que será promovido na Unidade de Internação de Santa Maria (UISM), a partir de hoje, 27 de fevereiro. O projeto oferece oficinas de samba — com foco nas figuras de mestre-sala e porta-bandeira — e de expressões culturais ligadas à capoeira, destinadas a jovens de 18 a 21 anos em ressocialização.

As aulas são divididas entre os módulos de maculelê, berimbau e samba, conduzidas por profissionais especializados nas respectivas áreas, com apoio de tradutores de Libras e total acessibilidade. O processo inclui momentos de apresentação artística dos educadores, vivências rítmicas, desenvolvimento técnico, criação coreográfica, ensaios dirigidos, ensaio geral e avaliação formativa.

Ricardo Lira é o idealizador do projeto e, para ele, a arte defende a família. “Neste trabalho, buscamos simbolizar essa união por meio da fusão entre a capoeira e a dança do mestre-sala e da porta-bandeira. Nessa coreografia, a sintonia é absoluta: a porta-bandeira representa a mãe, o mestre-sala o pai, e a bandeira personifica a própria família”. Lira é professor, coreógrafo, dançarino, ator e produtor cultural com trajetória iniciada aos 14 anos, no Rio de Janeiro. Formado com importantes nomes da dança de salão e do samba, atuou como passista em escolas tradicionais, participou de produções audiovisuais e desenvolve projetos sociais voltados à inclusão por meio da dança no Distrito Federal.

Com duração total de 33 horas, distribuídas em encontros semanais de três horas ao longo de quatro meses, o projeto contempla atividades práticas e formativas que envolvem musicalidade, expressão corporal, coordenação motora, história das manifestações culturais afro-brasileiras e construção coletiva de apresentações artísticas. Ao longo do processo, os jovens terão contato com fundamentos históricos para compreender as manifestações como patrimônios culturais brasileiros marcados por ancestralidade, resistência e coletividade. A proposta prioriza o respeito à trajetória individual de cada adolescente, a fim de incentivar a disciplina, o trabalho em grupo, a escuta e a valorização da identidade cultural.

O encerramento do ciclo formativo é marcado por uma apresentação interna, protagonizada pelos próprios adolescentes, seguida da entrega de certificados de participação.

“Com o projeto ‘A Arte Salva’, nosso objetivo é apresentar novas linguagens artísticas a esses jovens, oferecendo-lhes uma oportunidade real de transformação social, assim como a arte mudou a minha vida”, afirma o idealizador do projeto.