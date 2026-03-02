InícioCidades DF
TRÂNSITO

Motorista embriagado é preso após manobras perigosas em Ceilândia

Condutor fazia "cavalo de pau" e dirigia em alta velocidade quando foi abordado pelo Batalhão de Policiamento Rodoviário

Condutor foi preso em flagrante - (crédito: Divulgação/PMDF)
Condutor foi preso em flagrante - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo (1º/3) após realizar manobras perigosas e dirigir sob efeito de álcool na rodovia DF-450, em Ceilândia. O flagrante foi feito por equipes do Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), durante patrulhamento de rotina na via.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a corporação, os policiais visualizaram um veículo trafegando em alta velocidade e executando manobras bruscas, o chamado “cavalo de pau”. Ao realizar a abordagem, a equipe constatou que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico e dificuldade na coordenação motora.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a concentração de álcool acima do limite permitido por lei. Além da embriaguez ao volante e da direção perigosa, os policiais verificaram que o homem não portava a documentação obrigatória e que o veículo apresentava irregularidades administrativas.

O condutor foi encaminhado à delegacia da área para a formalização do auto de prisão em flagrante. O carro foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito em razão das infrações cometidas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

Veja vídeo:

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 02/03/2026 17:39
SIGA
x