Motorista embriagado é preso após manobras perigosas em Ceilândia

Um homem foi preso em flagrante na noite desse domingo (1º/3) após realizar manobras perigosas e dirigir sob efeito de álcool na rodovia DF-450, em Ceilândia. O flagrante foi feito por equipes do Polícia Militar do Distrito Federal, por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), durante patrulhamento de rotina na via.

Segundo a corporação, os policiais visualizaram um veículo trafegando em alta velocidade e executando manobras bruscas, o chamado “cavalo de pau”. Ao realizar a abordagem, a equipe constatou que o condutor apresentava sinais visíveis de embriaguez, como hálito etílico e dificuldade na coordenação motora.

O motorista foi submetido ao teste do etilômetro, que confirmou a concentração de álcool acima do limite permitido por lei. Além da embriaguez ao volante e da direção perigosa, os policiais verificaram que o homem não portava a documentação obrigatória e que o veículo apresentava irregularidades administrativas.

O condutor foi encaminhado à delegacia da área para a formalização do auto de prisão em flagrante. O carro foi removido ao pátio do Departamento de Trânsito em razão das infrações cometidas. O suspeito permanece à disposição da Justiça.

