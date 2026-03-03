A Roda é Delas: Ceilândia recebe próxima edição da Rodoviária do Samba

Sambistas ocupam o Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, durante a edição especial da Rodoviária do Samba dedicada às mulheres - (crédito: Divulgação/@rodoviariadosamba)

A Rodoviária do Samba transforma, mais uma vez, um espaço de passagem em palco de resistência cultural. Nesta quinta-feira (5/3) , a partir das 17h, o Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, será palco de uma edição especial dedicada às mulheres sambistas, em celebração ao mês delas.

Criada há mais de 18 anos, a Rodoviária do Samba nasceu com a proposta de democratizar o acesso à cultura, ocupando espaços públicos e aproximando o samba do cotidiano da população.

Uma das realizadoras do projeto, a sambista Cris Pereira destaca o papel fundamental das mulheres no samba, tanto no passado quanto no presente e no futuro “Elas criam, sustentam e reinventam esse gênero musical. A roda será um momento de celebrá-las.”

Entre as sambistas confirmadas na roda estão nomes como Kris Maciel, Yara Alvarenga, Negona, Ane Êoketu, Bruna Tassy e Fê Monteiro. A roda também será um momento de celebração e reconhecimento da trajetória de sambistas como Sônia Palhares, Tia Edênia e Teresa Lopes, mulheres que mantêm viva a tradição do samba e conquistaram protagonismo em um espaço historicamente dominado por homens.

Mulheres sambistas conduzem edição especial da Rodoviária do Samba no Terminal do Setor O, na Ceilândia. (foto: Divulgação/@rodoviariadosamba)

O evento é realizado pelas produtoras Onã Produções, Produção Criola, Instituto Cultural Black Spin Breaker´s, com apoio do Boi do Seu Teodoro, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal (GDF).

A gestora cultural Tâmara Jacinto falou da alegria de levar o projeto para Ceilândia, palco de diversas outras rodas. "Pedimos licença e esperamos o público para celebrar as mulheres pelo que elas fazem nos 365 dias do ano”, destacou.

Detalhes da Roda:

Rodoviária do Samba - A Roda é Delas

Data: quinta-feira (5/3)

Horário: a partir das 17h

Local: Terminal Rodoviário do Setor O (Ceilândia)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre