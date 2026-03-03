InícioCidades DF
REPRESENTATIVIDADE

A Roda é Delas: Ceilândia recebe próxima edição da Rodoviária do Samba

Edição especial transforma o Terminal do Setor O, em Ceilândia, em palco de protagonismo feminino e celebra a trajetória das mulheres que constroem o samba no Distrito Federal

Sambistas ocupam o Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, durante a edição especial da Rodoviária do Samba dedicada às mulheres - (crédito: Divulgação/@rodoviariadosamba)
Sambistas ocupam o Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, durante a edição especial da Rodoviária do Samba dedicada às mulheres - (crédito: Divulgação/@rodoviariadosamba)

A Rodoviária do Samba transforma, mais uma vez, um espaço de passagem em palco de resistência cultural. Nesta quinta-feira (5/3) , a partir das 17h, o Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, será palco de uma edição especial dedicada às mulheres sambistas, em celebração ao mês delas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Criada há mais de 18 anos, a Rodoviária do Samba nasceu com a proposta de democratizar o acesso à cultura, ocupando espaços públicos e aproximando o samba do cotidiano da população.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Uma das realizadoras do projeto, a sambista Cris Pereira destaca o papel fundamental das mulheres no samba, tanto no passado quanto no presente e no futuro “Elas criam, sustentam e reinventam esse gênero musical. A roda será um momento de celebrá-las.”

Entre as sambistas confirmadas na roda estão nomes como Kris Maciel, Yara Alvarenga, Negona, Ane Êoketu, Bruna Tassy e Fê Monteiro. A roda também será um momento de celebração e reconhecimento da trajetória de sambistas como Sônia Palhares, Tia Edênia e Teresa Lopes, mulheres que mantêm viva a tradição do samba e conquistaram protagonismo em um espaço historicamente dominado por homens.

Sambistas ocupam o Terminal Rodoviário do Setor O, em Ceilândia, durante a edição especial da Rodoviária do Samba dedicada às mulheres
Mulheres sambistas conduzem edição especial da Rodoviária do Samba no Terminal do Setor O, na Ceilândia. (foto: Divulgação/@rodoviariadosamba)

O evento é realizado pelas produtoras Onã Produções, Produção Criola, Instituto Cultural Black Spin Breaker´s, com apoio do Boi do Seu Teodoro, em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Distrito Federal (GDF). 

A gestora cultural Tâmara Jacinto falou da alegria de levar o projeto para Ceilândia, palco de diversas outras rodas. "Pedimos licença e esperamos o público para celebrar as mulheres pelo que elas fazem nos 365 dias do ano”, destacou. 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por RODOVIÁRIA DO SAMBA (@rodoviariadosamba)

Detalhes da Roda: 

Rodoviária do Samba - A Roda é Delas

Data: quinta-feira (5/3)

Horário: a partir das 17h

Local: Terminal Rodoviário do Setor O (Ceilândia)

Entrada gratuita

Classificação indicativa: livre

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Anna Júlia Castro*

Estagiária

Estudante de jornalismo na UDF e de audiovisual no IFB, com passagem pelo Ministério da Defesa. É estagiária no CB Online, onde escreve sobre assuntos diversos

Por Anna Júlia Castro*
postado em 03/03/2026 18:13
SIGA
x