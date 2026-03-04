Caminhão capota na BR-251 e motorista morre preso às ferragens

Um homem que conduzia um caminhão de carga morreu após capotar o veículo na madrugada desta quarta-feira (4/3) na BR-251. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 3h59, no sentido DF-140, na altura do trecho que liga a pista da Marinha à BR-040. O veículo tombou às margens da rodovia e ficou parcialmente destruído.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado para atender a ocorrência e encaminhou quatro viaturas até o ponto do acidente. Ao chegarem no local, as equipes de socorro encontraram o caminhão capotado e o condutor preso às ferragens.

Os socorristas iniciaram imediatamente os protocolos de salvamento veicular, com o uso de técnicas para desencarcerar a vítima e ter acesso a cabine. Após a avaliação da cena, foi constatado que o caminhoneiro estava morto.

A área ficou sob responsabilidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que realizou os procedimentos legais e o controle do tráfego na região.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente nem sobre possíveis causas do capotamento.