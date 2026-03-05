Clima no DF: calor e pancadas isoladas de chuva marcam a quinta (5)

Bom dia, Brasília! De acordo com a especialista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia começou com céu mais limpo e pouca nebulosidade, o que contribui para a elevação das temperaturas. O Distrito Federal deve ter uma quinta-feira (5/3) de calor e possibilidade de pancadas de chuva isoladas entre a tarde e a noite. A previsão indica temperatura máxima de até 30°C.

Segundo o Inmet, apesar do predomínio de sol durante boa parte do dia, há possibilidade de chuva isolada no fim da tarde e à noite. De acordo com a meteorologista, Lady Custódio, esse tipo de precipitação é típico do período de verão. "Ele ocorre por causa do aquecimento durante o dia, que favorece a evaporação da umidade e a formação de nuvens de tempestade ao longo da tarde", destacou.

A especialista explicou que para os próximos dias, a tendência é de manutenção do calor com possibilidade de pancadas isoladas, que podem ocorrer de forma pontual e, eventualmente, com maior intensidade. "Não há expectativa de grandes transtornos", ressaltou.

