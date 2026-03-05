Eventos esportivos interditam trânsito neste fim de semana; confira os locais

A escolha de um tênis de corrida vai muito além da aparência ou do preço (Imagem: Studio Romantic | Shutterstock) - (crédito: EdiCase)

Por João Pedro Zamora*

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) realizará intervenções em algumas vias para garantir a segurança dos participantes de eventos esportivos que ocorrerão em várias regiões do Distrito Federal neste sábado (7/2) e domingo (8/2). Veja abaixo os locais e duração das ações a serem realizadas.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Leia também: Clima no DF: calor e pancadas isoladas de chuva marcam a quinta (5)

Itapoã:

Itapoã receberá, neste sábado (7/2) caminhada especial para homenagear o Dia Internacional da Mulher, a concentração inicial será no estacionamento do supermercado Bevia, às 9h. A equipe do Detran-DF presente realizará interdições no trânsito ao decorrer da caminhada para garantir uma travessia segura dos participantes. As intervenções estão programadas para ocorrerem até o meio-dia.

Paranoá:

A partir das 7h30, neste domingo (8/2), o Paranoá vai receber a 21ª etapa do Circuito de Passeio de Bike do Detran-DF nas Regiões Administrativas (RA's), em comemoração do Dia Internacional da Mulher. O passeio começará às 9h. Durante todo o percurso, agentes do Detran-DF contarão com uma viatura de quatro rodas e duas viaturas de duas rodas para acompanhar os participantes e interditar o trânsito para garantir a segurança deles. A previsão é de que o evento ocorra até as 11h30.

Asa Sul:



No domingo, o CMB Run realizará uma caminhada e corrida pela W3 Sul. A largada e chegada serão no estacionamento da 515/516 Sul, próximo ao supermercado Pão de Açúcar. Durante a corrida, os participantes seguirão até a altura da 509 Sul, no momento em que farão o retorno em direção à 516 sul novamente. O Detran-DF fará a interdição, a partir das 6h30, de duas faixas da W3 Sul no sentido Setor Policial, na altura da 509. A faixa da direita permanecerá disponível para os de veículos trafegarem.

No sentido Sul-Norte, o bloqueio da via será completo. O fluxo de veículos que integraria a via será desviado para a via W2 Sul. Das 6h30 às 10h, entre a 515 Sul e a 509 Sul, a faixa exclusiva para ônibus ficará disponível para o tráfego de outros veículos. As outras faixas serão reservadas para participantes do evento. A previsão é que as interdições nas vias ocorram até as 10h.

Eixo Monumental:

Neste domingo, o Detran-DF fará interdições nas vias S1 e N1 do Eixo Monumental para a realização do Sesc + Corridas — Flores do Cerrado. O evento terá percursos de 3 km, 5 km e 10 km, com início e fim na na Praça do Buriti. Os participantes seguirão pela S1 até a Feira da Torre, de lá, eles irão acessar a via N1 e seguir no sentido Estrada Parque Indústria e Abastecimento (Epia).

Leia também: Combustível sobe no DF após ataques no Oriente Médio

O trecho entre a via de ligação S1/N1 e a Catedral Rainha da Paz e a Torre de TV será interditado a partir das 6h, as três faixas próximas ao canteiro central ficarão indisponíveis para veículos, sendo reservadas para o tráfego de participantes do evento. A N1 também terá três faixas interditadas, desde a Torre de TV até a via de ligação S1/N1. Na S1 assim como na N1, três faixas de rolamento permanecerão livres para o trânsito de veículos. A previsão é que essas interdições se encerrem às 10.

*Estagiário sob supervisão de Márcia Machado