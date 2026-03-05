Ibaneis nomeia servidores após votação do PL do socorro do BRB

PL de aporte ao BRB foi votada na CLDF na última terça-feira - (crédito: | Reprodução: Mila Ferreira)

Oito servidores foram nomeados pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), após as exonerações ocorridas em retaliação aos três deputados da base governista que votaram contra o Projeto de Lei nº 2.175/2026, do Executivo, que prevê soluções para a capitalização do Banco de Brasília (BRB). Os postos eram ocupados por indicações dos deputados Rogério Morro da Cruz (PRD), Thiago Manzoni (PL) e João Cardoso (Avante).

Em edições extras do Diário Oficial do DF, publicadas nessa quarta-feira (4/3), foram nomeados, para os cargos anteriormente indicados por João Cardoso: Eufrásio Pereira da Silva, para administrador regional de Sobradinho; Isac Aguiar de Castro, para coordenador da Regional de Ensino de Sobradinho; Rafael Rodrigo da Silva, para administrador regional de Sobradinho II; e Marcelo de Oliveira, para chefe de gabinete da Administração Regional de Sobradinho II.

Em substituição aos cargos anteriormente indicados por Thiago Manzoni, foram nomeados Bryan Rogger Alves de Sousa, secretário de Estado de Projetos Especiais; Lucimário dos Santos Barbosa, para administrador regional do Setor de Indústria e Abastecimento; e Camila Campos Cabral, para diretora-presidente do Jardim Botânico.

Roberto Medeiros Santos, que era administrador regional de São Sebastião por indicação de Rogério Morro da Cruz foi substituído por José Carvalho Pereira Júnior. O distrital afirmou que esperava a retaliação do chefe do Executivo local. "Não foi surpresa para mim. Mas estou tranquilinho, tranquilinho. E não me arrependo do meu voto", declarou. Perguntado se pretende continuar na base de apoio a Ibaneis, o parlamentar informou não ter certeza. "Estou pensando. Preciso avaliar", ponderou.

Para Thiago Manzoni, a decisão é uma prerrogativa do chefe do Executivo. "Se ele achou por bem exonerar, por conta da minha convicção quanto ao projeto do BRB, está tudo bem. As atividades são diferentes. A minha atividade parlamentar é votar e é ele quem toca o Governo do Distrito Federal da maneira como ele acha melhor", afirmou.

Ao reconhecer a proximidade temporal entre o voto e as exonerações, o deputado avaliou que houve uma relação direta entre os fatos. "Obviamente houve. A votação acabou e ele exonerou. Então, obviamente, ele está dando um recado de que essas pessoas foram exoneradas porque eu votei contra o projeto. É a posição dele, eu respeito", disse. Procurado, o deputado João Cardoso não quis se pronunciar sobre o assunto.

» Eufrásio Pereira da Silva, para administrador regional de Sobradinho, no lugar de Paulo Izidoro da Silva;

» Isac Aguiar de Castro, para coordenador da Regional de Ensino de Sobradinho, no lugar de Marcílio Lacerda Almeida;

» Rafael Rodrigo da Silva, para administrador regional de Sobradinho II no lugar de Diego Rodrigues Rafael Matos;

» Marcelo de Oliveira, para chefe de gabinete da Administração Regional de Sobradinho II, no lugar de Marco Aurélio Vieira de Souza;

» Bryan Rogger Alves de Sousa, secretário de Estado de Projetos Especiais no lugar de Marcos Araújo Pinto Teixeira;

» Lucimário dos Santos Barbosa, para administrador regional do Setor de Indústria e Abastecimento, no lugar de Bruno Ericky Francisco Alvim de Oliveira;

» Camila Campos Cabral, para diretora-presidente do Jardim Botânico, no lugar Allan Freire Barbosa da Silva;

» José Carvalho Pereira Júnior, para administrador regional de São Sebastião, no lugar de Roberto Medeiros Santos