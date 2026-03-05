Veículo capota após colisão na Barragem do Lago Paranoá

Chevrolet Agile capotou após uma colisão contra um BYD Dolphin Mini - (crédito: Divulgação/CBMDF)

Um carro capotou após uma colisão na subida da Barragem do Lago Paranoá na tarde de quinta-feira (5/3). O acidente envolveu um Chevrolet Agile, de cor vinho, que capotou após colidir contra um BYD Dolphin Mini, de cor branca.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) socorreu o ferido que estava no Chevrolet Agile. Ele apresentava escoriações pelo corpo e foi encaminhado, consciente e orientado, para um hospital de referência.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER-DF) interditou a via para que a equipe da CBMDF prestasse socorro à vítima.