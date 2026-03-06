Falso amor: PCDF deflagra operação contra golpes de estelionato amoroso

Por João Pedro Zamora*

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) iniciou nesta semana a primeira etapa da operação "Philia ficta", expressão que significa "amor falso" em latim. A ação, realizada por meio da Delegacia Especial de Atendimento à Mulher I, tem como objetivo desestruturar a atuação de uma organização criminosa responsável por aplicar golpes contra mulheres.

De acordo com as investigações, os criminosos tiravam vantagem das vítimas por aproximações virtuais seguidas de cobranças para o pagamento de taxas no envio de presentes. Mandados de busca e apreensão foram cumpridos nos municípios de Embu das Artes, Guarulhos e Carapicuíba, no estado de São Paulo.

A investigação foi iniciada após uma ocorrência registrada na Delegacia da Mulher, na qual a vítima relatou ter recebido um telefonema internacional de um indivíduo que se apresentava como oficial do Exército dos Estados Unidos e que afirmava ser filho de mãe brasileira e pai chinês.

O homem ainda alegava já ter residido em Planaltina/DF. O primeiro contato aconteceu sob pretexto de um erro de discagem, mas acabou se tornando um relacionamento afetivo virtual, no qual os dois mantinham contato por meio de um aplicativo de mensagens. Ao longo das interações, o autor enviava fotografias e áudios em português, chegando até a pedir a vítima em casamento.

Após alguns meses interagindo, o suposto militar disse à vítima que encontrou uma caixa com dinheiro em uma missão no exterior e que enviaria a caixa junto de um anel de noivado a ela. A vítima então começou a receber mensagens da suposta empresa de transporte exigindo o pagamento de taxas e outras alíquotas necessárias para realizar a entrega.

Por não possuir o valor necessário, a vítima recorreu a empréstimos com juros elevados para realizar o pagamento, na expectativa de poder quitar tudo com o dinheiro do "presente". Contudo, os criminosos não contactaram mais a vítima. A vítima, além dos danos financeiros, também relatou grande abalo emocional resultante da fraude.

A PCDF reitera que os crimes desse tipo, que exploram o chamado "dispositivo amoroso", estão crescendo em todo território nacional, e também alerta para os riscos de relacionamentos virtuais com pessoas desconhecidas, recomendando cautela diante de solicitações de envio de dinheiro ou pagamentos de supostas taxas relacionadas a encomendas ou transferências internacionais.

*Estagiário sob supervisão Luiz Felipe