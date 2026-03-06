InícioCidades DF
Canoa havaiana

Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a

Equipe feminina de Brasília vence bateria eliminatória dos 1.500 com boias, no Lago Paranoá, nesta sexta-feira (6), e segue para a final da competição

Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)
Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a - (crédito: Carlos Vieira/CB/DA Press)

Ao vencer a segunda bateria eliminatória, a equipe brasiliense Kaluanã garantiu presença na final da prova, marcada para domingo (8/2), que reúne seis canoas, e o Brasil possui seis vagas para o Mundial. As disputas ocorrem no Lago Paranoá, que recebe a seletiva nacional entre os dias 6 e 8 de março.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O campeonato reúne equipes de diferentes estados e define as representantes brasileiras no Mundial de Sprint, que será disputado em agosto, em Cingapura. A disputa desta sexta foi realizada na distância de 1.500 metros, percurso que exige estratégia, resistência e sincronia entre as remadoras. Agora, na final, as equipes disputarão a colocação no pódio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

  • Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a
    Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a
    Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a Carlos Vieira/CB/DA Press
  • Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a
    Kaluanã avança para a final do Brasileiro de Va’a Carlos Vieira/CB/DA Press

Segundo a capitã Ana Paula Reis, o resultado da decisão definirá também a forma de representação brasileira na competição internacional. “Quem passar em primeiro lugar vai representar o Brasil como equipe elite. O segundo e o terceiro lugares também vão para o Mundial representando a categoria clubes. Quarto, quinto e sexto também se classificam”, explicou.

A competição continua neste sábado (7/2) com as eliminatórias da prova de 500 metros. A final da prova será realizada no domingo (8/2), último dia de competição em Brasília.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 06/03/2026 12:17
SIGA
x