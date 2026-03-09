Dois homens são encontrados mortos dentro de carro na Estrutural

A autoria e a motivação do duplo homicídio seguem sob investigação da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural) - (crédito: Divulgação/SSP-DF)

Por volta da meia-noite desta segunda-feira (9/3), policiais militares do Distrito Federal (PMDF) encontraram dois homens, de 23 e 24 anos, mortos dentro de um veículo na quadra 3 do Setor Norte da Estrutural. Os assassinatos, conforme indicava a cena do crime, se deram por arma de fogo. A autoria e a motivação do duplo homicídio seguem sob investigação da 8ª Delegacia de Polícia (Estrutural).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Segundo a PMDF, relatos iniciais indicavam a presença de indivíduos em um veículo efetuando disparos em via pública. Ao chegarem ao local, as equipes constataram a ocorrência dos assassinatos. Quando o Corpo de Bombeiros do DF (CBMDF) chegou ao local para o socorro, os homens já não apresentavam sinais vitais.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Os corpos, que estavam localizados nos bancos do motorista e do passageiro, ainda não foram identificados e a área foi isolada para o trabalho da perícia.