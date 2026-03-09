Parecer da Economia sobre PL do BRB está pronto, mas aguarda assinatura

Parecer da Economia sobre PL do BRB está pronto, mas ainda aguarda assinatura do secretário - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O parecer técnico da Secretaria de Economia do Distrito Federal sobre o projeto de lei que autoriza o uso de imóveis públicos para reforçar o capital do Banco de Brasília (BRB) está elaborado, mas ainda não foi assinado pelo titular da pasta, Daniel Izaias de Carvalho.

O documento é um dos pareceres aguardados pelo governador Ibaneis Rocha (MDB) para decidir sobre a sanção do PL nº 2.175/2026, aprovado pela Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF). A proposta autoriza o governo a utilizar nove imóveis públicos como parte de uma estratégia para reforçar a liquidez do banco público.

Mais cedo, Ibaneis afirmou ao Correio que aguardava manifestações técnicas da Casa Civil e da Secretaria de Economia antes de tomar a decisão final sobre a sanção da proposta. A expectativa no governo é que, após o envio dos pareceres técnicos, o governador decida sobre a sanção do projeto nesta terça-feira (10/3).

O projeto tem gerado debate no Distrito Federal, principalmente por incluir entre os imóveis listados uma área de cerca de 716 hectares conhecida como Gleba A, na região da Serrinha do Paranoá. Moradores e ambientalistas têm questionado a possibilidade de uso do terreno na operação.

Apesar das críticas, Ibaneis indicou que pretende manter a área no projeto. Segundo ele, informações técnicas da Terracap apontam que o terreno não possui nascentes ou cursos d’água e não está inserido em Área de Proteção Ambiental (APA).

De acordo com a empresa pública, a área também é classificada como urbana pela lei complementar que revisou o Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT) do Distrito Federal.