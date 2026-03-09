Riacho Fundo I recebe Feira do Trabalho e do Campo; Confira a programação

A feira celebra a Semana Internacional da Mulher - (crédito: Divulgação/Sedet-DF)

Por Luiz Francisco*—O Riacho Fundo I recebe a Feira do Trabalho e do Campo, iniciativa voltada à qualificação profissional, geração de renda e reconhecimento da produção local. O evento é gratuito e ocorre entre os dias 9 e 14 de março, ao lado da Administração Regional, com uma programação diversificada com cursos, palestras, oficinas e exposição de produtos.

A feira é realizada durante a Semana Internacional da Mulher, além de celebrar a contribuição feminina para o empreendedorismo, a economia solidária e o desenvolvimento das comunidades.

Além da celebração, a proposta do evento é fortalecer o empreendedorismo e ampliar oportunidades aos trabalhadores rurais e urbanos para incentivar a geração de renda e o desenvolvimento local.

A programação contará com cursos, palestras e oficinas com temas de gestão de negócios, vendas, identidade visual, sustentabilidade, economia solidária, tecnologias sociais e desenvolvimento pessoal. A feira terá um espaço para que os microempreendedores possam comercializar os produtos da agricultura familiar e do artesanato regional.

No dia 10 de março, a feira conta com o Café da Manhã de Mulheres, um encontro que tem o objetivo de buscar a valorização do protagonismo feminino e fortalecer redes de apoio entre mulheres empreendedoras, trabalhadoras e lideranças locais. O evento também arrecada roupas em boas condições, alimentos não perecíveis, água potável e materiais de higiene para a Campanha Solidária em apoio à população de Juiz de Fora.

Segue a programação do evento:

Segunda-feira – 09/03

• 9h às 17h – Visitação aberta

• 14h às 16h – Oficina 1: Oficina de Reaproveitamento e Upcycling

Terça-feira – 10/03

• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato

• Café da Manhã de Mulheres – programação especial da Semana Internacional da Mulher

• 14h às 16h – Oficina 3: Oficina de Embalagem Sustentável

• 15h às 16h – Palestra 1: Bem viver como modelo econômico

Quarta-feira – 11/03

• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato

• 10h30 às 12h30 – Oficina 2: Oficina de Feiras Solidárias

Quinta-feira – 12/03

• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato

• 9h às 11h – Oficina 4: A Força do Coletivo

Sexta-feira – 13/03

• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato

• 9h às 11h – Oficina 5: Tecnologias Sociais Locais

• 11h às 13h – Oficina 6: Educação Financeira e Finanças Pessoais

Sábado – 14/03

• 9h às 18h – Visitação aberta

• 10h às 11h – Entrega de certificados

• 11h às 13h – Apresentações artísticas

• 14h às 16h – Palestra 2: Saberes e Cultura como Potência



