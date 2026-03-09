Riacho Fundo I recebe Feira do Trabalho e do Campo; Confira a programação

Por Luiz Francisco*—O Riacho Fundo I recebe a Feira do Trabalho e do Campo, iniciativa voltada à qualificação profissional, geração de renda e reconhecimento da produção local. O evento é gratuito e ocorre entre os dias 9 e 14 de março, ao lado da Administração Regional, com uma programação diversificada com cursos, palestras, oficinas e exposição de produtos.
A feira é realizada durante a Semana Internacional da Mulher, além de celebrar a contribuição feminina para o empreendedorismo, a economia solidária e o desenvolvimento das comunidades.
Além da celebração, a proposta do evento é fortalecer o empreendedorismo e ampliar oportunidades aos trabalhadores rurais e urbanos para incentivar a geração de renda e o desenvolvimento local.
A programação contará com cursos, palestras e oficinas com temas de gestão de negócios, vendas, identidade visual, sustentabilidade, economia solidária, tecnologias sociais e desenvolvimento pessoal. A feira terá um espaço para que os microempreendedores possam comercializar os produtos da agricultura familiar e do artesanato regional.
No dia 10 de março, a feira conta com o Café da Manhã de Mulheres, um encontro que tem o objetivo de buscar a valorização do protagonismo feminino e fortalecer redes de apoio entre mulheres empreendedoras, trabalhadoras e lideranças locais. O evento também arrecada roupas em boas condições, alimentos não perecíveis, água potável e materiais de higiene para a Campanha Solidária em apoio à população de Juiz de Fora.
Segue a programação do evento:
Segunda-feira – 09/03
• 9h às 17h – Visitação aberta
• 14h às 16h – Oficina 1: Oficina de Reaproveitamento e Upcycling
Terça-feira – 10/03
• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato
• Café da Manhã de Mulheres – programação especial da Semana Internacional da Mulher
• 14h às 16h – Oficina 3: Oficina de Embalagem Sustentável
• 15h às 16h – Palestra 1: Bem viver como modelo econômico
Quarta-feira – 11/03
• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato
• 10h30 às 12h30 – Oficina 2: Oficina de Feiras Solidárias
Quinta-feira – 12/03
• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato
• 9h às 11h – Oficina 4: A Força do Coletivo
Sexta-feira – 13/03
• 9h às 19h – Feira de Produtos Rurais e Artesanato
• 9h às 11h – Oficina 5: Tecnologias Sociais Locais
• 11h às 13h – Oficina 6: Educação Financeira e Finanças Pessoais
Sábado – 14/03
• 9h às 18h – Visitação aberta
• 10h às 11h – Entrega de certificados
• 11h às 13h – Apresentações artísticas
• 14h às 16h – Palestra 2: Saberes e Cultura como Potência
