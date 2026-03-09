PMDF desarticula esquema de tráfico e apreende drogas em Valparaíso

PMDF prende homem por tráfico de drogas e apreende munições e materiais utilizados na traficância em Valparaíso (GO) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem de 36 anos foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) após ser flagrado gerenciando um sofisticado esquema de distribuição de entorpecentes que contava, inclusive, com sistema de monitoramento por câmeras para vigiar a chegada de viaturas.

A operação, realizada por equipes do Grupo Tático em Ações Motociclísticas (GTAM/Rotam) com apoio do serviço de Inteligência, ocorreu na região do Céu Azul, em Valparaíso de Goiás, e resultou na desarticulação de depósitos de drogas que serviam à criminalidade local.

O flagrante aconteceu na noite de sábado (7/3), após as equipes receberem denúncias de que o suspeito utilizava endereços distintos para moradia e armazenamento do material ilícito. Durante o monitoramento, os policiais abordaram o homem no momento em que ele saía de um dos imóveis. Ao perceber a presença da corporação, o homem tentou se desfazer de porções de droga arremessando-as ao chão.

Nas buscas realizadas nos endereços vinculados ao detido, incluindo a casa de sua mãe, os militares localizaram tabletes de maconha, skunk e cocaína, além de 50 munições de calibre 9mm, carregadores de pistola alongados e uma prensa hidráulica utilizada na compactação do entorpecente.

Ao todo, a apreensão gerou um prejuízo estimado de R$ 30 mil ao tráfico de drogas. Entre os itens recolhidos estavam balanças de precisão, insumos para o preparo das substâncias e um veículo utilizado na logística do crime. Diante das evidências e do material encontrado, o homem foi conduzido à Delegacia de Polícia de Valparaíso, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e posse ilegal de munição, permanecendo à disposição da Justiça.