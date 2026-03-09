InícioCidades DF
Campanha do Dia Mundial do Rim terá exames gratuitos em shopping

Ação no Boulevard Shopping oferecerá aferição de pressão, teste de glicemia e vouchers para exame de creatinina, com orientação sobre prevenção de doenças renais

Doenças renais evoluem de forma silenciosa e só são identificadas em estágios avançados - (crédito: Reprodução)
Uma ação gratuita de saúde voltada à prevenção de doenças renais será realizada em 12 de março, das 10h às 18h, no Boulevard Shopping Brasília. Promovida pela Clínica Nefrusvida, a iniciativa integra a campanha do Dia Mundial do Rim e contará com orientação ao público e exames básicos para avaliação da saúde renal.

Durante o evento, profissionais de saúde vão aferir pressão arterial, realizar testes de glicemia e distribuir vouchers para exame de creatinina, além de oferecer informações sobre alimentação, hidratação e fatores de risco. Segundo a organização, o objetivo é incentivar o diagnóstico precoce, já que muitas doenças renais evoluem de forma silenciosa e só são identificadas em estágios avançados.

Serviço

Ação Dia Mundial do Rim

Data: 12 de março

Horário: das 10h às 18h

Local: Piso 1, em frente à loja Gris Esmalteria

Atendimento gratuito, por ordem de chegada

Indicação de idade: aberto ao público

Vitória Torres

Repórter

Por Vitória Torres
postado em 09/03/2026 23:33
