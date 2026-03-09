Campanha do Dia Mundial do Rim terá exames gratuitos em shopping

Uma ação gratuita de saúde voltada à prevenção de doenças renais será realizada em 12 de março, das 10h às 18h, no Boulevard Shopping Brasília. Promovida pela Clínica Nefrusvida, a iniciativa integra a campanha do Dia Mundial do Rim e contará com orientação ao público e exames básicos para avaliação da saúde renal.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Durante o evento, profissionais de saúde vão aferir pressão arterial, realizar testes de glicemia e distribuir vouchers para exame de creatinina, além de oferecer informações sobre alimentação, hidratação e fatores de risco. Segundo a organização, o objetivo é incentivar o diagnóstico precoce, já que muitas doenças renais evoluem de forma silenciosa e só são identificadas em estágios avançados.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Serviço
Ação Dia Mundial do Rim
Data: 12 de março
Horário: das 10h às 18h
Local: Piso 1, em frente à loja Gris Esmalteria
Atendimento gratuito, por ordem de chegada
Indicação de idade: aberto ao público
Saiba Mais
- Cidades DF Socorro ao BRB: Ministério Público de Contas pede exclusão de terreno da Saúde
- Cidades DF Rollemberg aciona STF para obrigar Câmara a instalar CPI do Master
- Cidades DF Feminicida que matou ex-mulher exibiu corpo da vítima em chamada de vídeo
- Cidades DF Bombeiros buscam homem afogado no Lago Paranoá
- Cidades DF Prefeitura de Pirenópolis anuncia programação especial da Semana Santa
- Cidades DF Mulher morta pelo ex é identificada; corpo foi levado pelo suspeito até delegacia