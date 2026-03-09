TJDFT lança guia para enfrentamento da violência contra a mulher

A Ouvidoria-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lançou, nesta segunda-feira (9/3), o Guia Prático de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, elaborado pelo Núcleo de Atendimento à Mulher. O material foi idealizado pela ouvidora-geral, desembargadora Maria de Lourdes Abreu, com o objetivo de ampliar o acesso à informação e contribuir para o combate à violência de gênero.
O guia apresenta, de forma didática, conceitos sobre violência contra a mulher, explica as diferentes formas previstas na Lei Maria da Penha e aborda temas como violência digital, política de gênero e feminicídio indireto.
O conteúdo está disponível em PDF e audiobook e foi lançado durante evento que também contou com palestra da psicóloga e pesquisadora Valeska Zanello sobre equidade de gênero e saúde mental.
