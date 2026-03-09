InícioCidades DF
CONSCIENTIZAÇÃO

TJDFT lança guia para enfrentamento da violência contra a mulher

Material reúne informações práticas sobre tipos de violência, medidas de proteção e serviços de apoio

Guia Prático de Enfrentamento à Violência contra a Mulher - (crédito: Reprodução/TJDFT)
Guia Prático de Enfrentamento à Violência contra a Mulher - (crédito: Reprodução/TJDFT)

A Ouvidoria-Geral do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) lançou, nesta segunda-feira (9/3), o Guia Prático de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, elaborado pelo Núcleo de Atendimento à Mulher. O material foi idealizado pela ouvidora-geral, desembargadora Maria de Lourdes Abreu, com o objetivo de ampliar o acesso à informação e contribuir para o combate à violência de gênero.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O guia apresenta, de forma didática, conceitos sobre violência contra a mulher, explica as diferentes formas previstas na Lei Maria da Penha e aborda temas como violência digital, política de gênero e feminicídio indireto.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O conteúdo está disponível em PDF e audiobook e foi lançado durante evento que também contou com palestra da psicóloga e pesquisadora Valeska Zanello sobre equidade de gênero e saúde mental.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 09/03/2026 23:30
SIGA
x