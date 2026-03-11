Pastor é preso com drogas e armas durante operação em Brazlândia

A prisão foi realizada por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Um homem, que atuava como pastor, foi preso em flagrante por tráfico de drogas na quadra 57 da Vila São José, em Brazlândia. Na residência do suspeito, foram encontradas diversas porções de maconha prontas para serem comercializadas, além de duas armas de fogo sem registro. Dois veículos também foram apreendidos, um Jeep Renegade e um VW Golf, que, segundo a investigação, eram utilizados na atividade criminosa.

A prisão foi realizada por policiais civis da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia), nesta quarta-feira (11/3), durante o cumprimento de um mandado de busca e apreensão na residência do investigado. De acordo com a Polícia Civil (PCDF), ele vendia os entorpecentes na própria rua onde morava e também fornecia drogas para pequenos traficantes da cidade e da região da Praça do Bicalho, em Taguatinga.

Apesar do histórico criminal, segundo a corporação um detalhe que chamou a atenção dos investigadores é que, durante a noite, o suspeito atuava como pastor em um templo religioso localizado na própria Vila São José.

O religioso tem antecedente criminal por tráfico de drogas. Em 2007, ele foi preso na região de Ceilândia juntamente com Hélio Marques da Silva, apontado como líder da chamada “Quadrilha do Periquito”.

O suspeito foi autuado em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo e permanece à disposição da Justiça para todas as medidas cabíveis.