Endereços de Taguatinga ficarão sem água nesta quarta (11/3)

A Caesb conta com 28 mil usuários do serviço gratuito

Fique atento! Endereços de Taguatinga terão o fornecimento de água interrompido nesta quarta-feira (11/3), das 9h às 20h. A interrupção será realizada pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb), para manutenção e melhoria no sistema de abastecimento região.

As áreas atingidas pela manutenção no sistema são toda a QNF e toda a CNF; QI 5 e 6, Sesi; Centro de Referência de Assistência Social (Cras) de Taguatinga Norte e o Hospital Veterinário. Os imóveis residenciais, comerciais e industriais que possuem caixa d’água abastecida não serão afetados durante a execução dos serviços.

De acordo com a companhia, em algumas regiões a normalização do fornecimento de água pode ocorrer de forma gradual, a partir do horário programado para o término da manutenção.

A Caesb reforça que todo cliente deve ter a caixa d’água com capacidade correspondente ao consumo médio diário. "Pedimos que população pratique o consumo consciente de água durante a execução dos serviços de manutenção, uma vez que o volume consumido individualmente impacta diretamente o abastecimento coletivo", informou.

