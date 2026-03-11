InícioCidades DF
Bombeiros resgatam corpo de jovem morto em acidente de carro em Luziânia

Vítima estava desaparecida desde o último domingo (8/3) e foi localizada em local de difícil acesso no Jardim Ingá. Corpo foi encontrado preso às ferragens

Carro foi encontardo em barranco, com vítima presa às ferragens - (crédito: Divulgação/CBMGO)
Carro foi encontardo em barranco, com vítima presa às ferragens - (crédito: Divulgação/CBMGO)

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) realizou o resgate do corpo de um jovem de 23 anos, ainda não identificado, morto após o veículo que conduzia sair da pista e cair em um barranco na Avenida Brasil, no Jardim Ingá, em Luziânia. O sinistro de trânsito ocorreu nas proximidades do Clube Bali Park, onde o automóvel ficou retido em uma posição crítica, dificultando a visualização por quem trafegava pela via.

Segundo as equipes de socorro, o corpo da vítima foi encontrado preso às ferragens no interior do veículo, que apresentava graves danos estruturais. A operação de resgate foi realizada na tarde dessa terça-feira (10/3), após pessoas próximas ao jovem localizarem o carro durante buscas na região. O condutor estava desaparecido desde o último domingo (8/3), quando saiu de casa para buscar a namorada no clube e não deu mais notícias.

Para acessar o corpo, os bombeiros precisaram realizar a estabilização do automóvel e montar um sistema de tração com multiplicador de força, a fim de garantir a segurança dos militares antes do uso do desencarcerador para a retirada da vítima das ferragens.

Carro foi encontardo em barranco, com vítima presa às ferragens
Carro foi encontardo em barranco, com vítima presa às ferragens (foto: Divulgação/CBMGO)

O trabalho contou com a atuação integrada entre o Corpo de Bombeiros, a Polícia Militar de Goiás (PMGO), a Polícia Técnico-Científica e o Instituto Médico Legal (IML), que ficou responsável pela remoção do corpo após a perícia no local. As circunstâncias que levaram à saída de pista e à queda no barranco ainda estão sendo investigadas. 

Letícia Mouhamad

Repórter

Jornalista graduanda pelo IESB e formada em Letras pela UnB. Teve experiência na Revista do Correio e, desde 2023, atua na editoria de Cidades. Tem interesse por temas ligados à saúde mental e à mobilidade urbana. Venceu os prêmios Sebrae e ABP.

Por Letícia Mouhamad
postado em 11/03/2026 11:34
