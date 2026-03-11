Veículo perde controle, invade loja e fere idosa na Asa Sul

Um veículo da marca Hyundai invadiu um estabelecimento comercial na CLS 106, Bloco B, na Asa Sul, na noite desta quarta-feira (11/3). O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.

Segundo os bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo e acabou entrando na loja. A passageira, uma mulher de 69 anos, foi a única pessoa ferida no acidente.

A idosa recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pela equipe de resgate. Ela apresentava fratura exposta em um dos dedos da mão direita, mas estava consciente e orientada. Após ser estabilizada, foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para preservar a área e organizar o fluxo de pedestres. Até a publicação desta matéria, as circunstâncias do acidente ainda não haviam sido esclarecidas.