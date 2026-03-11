InícioCidades DF
Sinistro de trânsito

Veículo perde controle, invade loja e fere idosa na Asa Sul

Uma passageira de 69 anos ficou ferida e foi levada ao hospital com fratura exposta após o acidente.

Carro perde controle e invade loja na Asa Sul - (crédito: Material cedido ao Correio )
Carro perde controle e invade loja na Asa Sul - (crédito: Material cedido ao Correio )

Um veículo da marca Hyundai invadiu um estabelecimento comercial na CLS 106, Bloco B, na Asa Sul, na noite desta quarta-feira (11/3). O Corpo de Bombeiros Militar (CBMDF) foi acionado e enviou duas viaturas para atender à ocorrência.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

Segundo os bombeiros, a motorista perdeu o controle do veículo e acabou entrando na loja. A passageira, uma mulher de 69 anos, foi a única pessoa ferida no acidente.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Leia também: Barco é atingido por raio no Paranoá e homem sofre parada cardíaca

A idosa recebeu os primeiros atendimentos ainda no local pela equipe de resgate. Ela apresentava fratura exposta em um dos dedos da mão direita, mas estava consciente e orientada. Após ser estabilizada, foi encaminhada a uma unidade hospitalar para avaliação e cuidados médicos.

A Polícia Militar (PMDF) também foi acionada para preservar a área e organizar o fluxo de pedestres. Até a publicação desta matéria, as circunstâncias do acidente ainda não haviam sido esclarecidas.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Paulo Gontijo

Jornalista e repórter da editoria de Cidades do Correio Braziliense. Atuou na comunicação interna do Banco do Brasil e integrou a equipe de Marcelo Tas, com interesse em narrativas humanizadas, acessibilidade e temas sociais.

Por Paulo Gontijo
postado em 11/03/2026 23:36
SIGA
x