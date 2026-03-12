Veículo cai de viaduto, capota e deixa homem ferido em Santa Maria

Um motorista ficou ferido após perder o controle do carro, cair de um viaduto e capotar na madrugada desta quinta-feira (12/3), em Santa Maria. O acidente de trânsito ocorreu na via marginal da DF-003, próximo ao viaduto do posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O veículo, um GM Corsa Classic prata, teria passado direto pelo viaduto, despencado no barranco e capotado em seguida.

O atendimento foi realizado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que foi acionado por volta das 5h30. A corporação enviou duas viaturas ao local para prestar socorro à vítima.

Os socorristas encontraram o condutor já fora do veículo. Ele estava consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura no braço e diversas escoriações pelo corpo. Após os primeiros atendimentos, o motorista foi encaminhado ao hospital para avaliação médica.

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) ficou responsável pela preservação do local e circulação de veículos na via.