Homem é preso por estuprar sobrinha e ameaçá-la de morte

Um homem de 44 anos, investigado por estuprar e ameaçar de morte a própria sobrinha, uma adolescente de 15 anos, foi preso na noite dessa quarta-feira (11/3), em São Sebastião. Além desses crimes, ele possui uma condenação superior a 50 anos, no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por tráfico de drogas e roubos e por integrar uma facção criminosa do Rio de Janeiro.

Equipes da 30ª Delegacia de Polícia, de São Sebastião, cumpriram um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT).

Durante as investigações contra o acusado, após a mãe da vítima tomar conhecimento do abuso, o criminoso começou a ameaçar as duas de morte “caso fosse responsabilizado pelo crime”. Segundo a polícia, o homem foi beneficiado pelo saidão e estava foragido quando os crimes sexuais foram denunciados.

Pelo comportamento e histórico criminal do suspeito, foi considerado que ele apresenta risco concreto à vida da vítima e dos familiares dela. Por isso, a autoridade policial representou pela prisão preventiva do investigado e pela inclusão da vítima no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes Ameaçados de Morte (PPCAM).