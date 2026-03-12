Cães em situação crítica são resgatados pela polícia no Recanto das Emas

Os cachorros foram encaminhados para um lar temporÃ¡rio - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/PCDF)

Após denúncias de uma protetora de animais independente, dois cães que apresentavam estado crítico de saúde foram resgatados nessa quarta-feira (11/3). Os animais estavam no Condomínio Nova Betânia, na região de Água Quente, no Recanto das Emas.

O caso foi conduzido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Segundo a unidade policial, os cachorros estavam “em situação de abandono e severa negligência”. Uma cadela apresentava quadro compatível com caquexia severa — grave síndrome metabólica caracterizada pela perda acentuada de peso, massa muscular e gordura corporal —, indicando possível privação prolongada de alimentação e de cuidados básicos. O outro estava extremamente magro.

Segundo a denúncia, os cachorros estavam trancados em um terreno baldio. Ao chegarem ao loca, os policiais constataram que o quintal apresentava condições insalubres para os cães. Havia grande quantidade de fezes espalhadas, o que mostrou abandono.

Além da sujeira, também ficou constatado que não havia ração disponível, apenas potes vazios e, nos fundos do lote, um balde de água suja. Durante as diligências, a polícia não localizou o dono do terreno ou dos animais. Conforme a polícia, há elementos que podem ajudar nessa identificação.

Batizados de Laurinha e Livinho, os dois animais foram encaminhados ao Hospital Veterinário Público, onde passaram por avaliação clínica. Após o atendimento inicial, eles foram destinados a um lar temporário, onde irão permanecer sob acompanhamento e cuidados.