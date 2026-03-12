InícioCidades DF
Maus-tratos

Cães em situação crítica são resgatados pela polícia no Recanto das Emas

Após denúncia de uma protetora de animais, dois cães foram resgatados pela polícia em um terreno baldio, no Condomínio Nova Betânia, na região de Água Quente, no Recanto das Emas. O responsável pelos animais ou pelo lote não foi encontrado

Os cachorros foram encaminhados para um lar temporÃ¡rio - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/PCDF)
Os cachorros foram encaminhados para um lar temporÃ¡rio - (crédito: ReproduÃ§Ã£o/PCDF)

Após denúncias de uma protetora de animais independente, dois cães que apresentavam estado crítico de saúde foram resgatados nessa quarta-feira (11/3). Os animais estavam no Condomínio Nova Betânia, na região de Água Quente, no Recanto das Emas. 

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O caso foi conduzido pela Delegacia de Repressão aos Crimes Contra os Animais (DRCA). Segundo a unidade policial, os cachorros estavam “em situação de abandono e severa negligência”. Uma cadela apresentava quadro compatível com caquexia severa — grave síndrome metabólica caracterizada pela perda acentuada de peso, massa muscular e gordura corporal —, indicando possível privação prolongada de alimentação e de cuidados básicos. O outro estava extremamente magro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Segundo a denúncia, os cachorros estavam trancados em um terreno baldio. Ao chegarem ao loca, os policiais constataram que o quintal apresentava condições insalubres para os cães. Havia grande quantidade de fezes espalhadas, o que mostrou abandono.

Além da sujeira, também ficou constatado que não havia ração disponível, apenas potes vazios e, nos fundos do lote, um balde de água suja. Durante as diligências, a polícia não localizou o dono do terreno ou dos animais. Conforme a polícia, há elementos que podem ajudar nessa identificação.

Batizados de Laurinha e Livinho, os dois animais foram encaminhados ao Hospital Veterinário Público, onde passaram por avaliação clínica. Após o atendimento inicial, eles foram destinados a um lar temporário, onde irão permanecer sob acompanhamento e cuidados. 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Luiz Fellipe Alves

Brasiliense, estudante de jornalismo do Centro universitário Udf e estagiário do Correio Braziliense.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 12/03/2026 17:02
SIGA
x