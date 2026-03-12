Homem tem crise de convulsão após esperar horas por atendimento

Homem tem crise de convulsão após espera por atendimento em Hospital do Paranoá - (crédito: Acácio Pinheiro / Agência Brasília)

Um vídeo divulgado nas redes sociais na noite de quarta-feira (11/3) mostra momentos de desespero no Hospital da Região Leste, no Paranoá. Nas imagens, um homem passa mal e sofre uma crise convulsiva dentro da unidade de saúde após horas de espera, segundo relatos de pessoas que estavam no local.

No vídeo, o paciente aparece sentado em uma cadeira de rodas enquanto uma mulher grita por ajuda. Em seguida, ele cai no chão e começa a convulsionar. A mulher continua pedindo socorro e chega a solicitar que chamem a polícia.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Durante a gravação, vigilantes e funcionários que estavam próximos permanecem a certa distância, enquanto a mulher, em desespero, segue pedindo auxílio. Nas imagens, não aparecem médicos ou enfermeiros prestando atendimento ao paciente.

Leia também: Homem é esfaqueado dentro de restaurante comunitário em Brazlândia



De acordo com relatos publicados nas redes sociais, o homem aguardava atendimento desde as 14h e sofreu a convulsão enquanto ainda esperava para ser atendido. Testemunhas também afirmam que ele teria histórico de crises convulsivas.

Procurada, a Secretaria de Saúde (Ses-DF) informou que o paciente foi atendido pela equipe da unidade, que realizou as intervenções necessárias. A pasta também afirmou que, no momento do ocorrido, o hospital estava com alta demanda. “No momento do ocorrido, a unidade encontrava-se em bandeira vermelha para atendimento de clínica médica, condição que indica lotação acima da capacidade operacional, com elevada demanda por atendimentos de urgência e emergência”, informou.

A secretaria reafirmou o compromisso com a assistência à população e destacou que as unidades seguem os protocolos de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), onde o atendimento é priorizado de acordo com a gravidade clínica de cada paciente.

Leia a nota na íntegra:

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) esclarece que o paciente que apresentou quadro convulsivo, decorrente de doença de base, enquanto aguardava atendimento no Pronto-Socorro do Hospital da Região Leste (HRL), foi assistido pela equipe de saúde, que realizou as intervenções necessárias no momento do evento, prestando os cuidados e encaminhando-o para avaliação médica conforme os protocolos assistenciais vigentes. No momento do ocorrido a unidade encontrava-se em bandeira vermelha para atendimento de Clínica Médica, condição que indica lotação acima da capacidade operacional, com elevada demanda por atendimentos de urgência e emergência.

Ressalta-se que, mesmo em cenários de alta demanda, todas as situações de agravamento clínico são atendidas pelas equipes assistenciais, que permanecem mobilizadas para garantir assistência segura e humanizada à população.

A pasta reafirma seu compromisso com a assistência à saúde e informa que trabalha continuamente para atender à população dentro das condições estruturais disponíveis, priorizando sempre os casos de maior gravidade.

Destaca-se ainda que a unidade segue rigorosamente os protocolos de Acolhimento com Classificação de Risco (ACCR), conforme estabelecido pela Portaria nº 2.048/2002 do Ministério da Saúde, que institui o Regulamento Técnico dos Sistemas Estaduais de Urgência e Emergência. Dessa forma, o atendimento é realizado de acordo com a gravidade clínica do paciente, e não pela ordem de chegada ou por vínculo institucional.