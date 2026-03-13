Do jazz às cachoeiras: guia reúne opções de lazer seguro para mulheres no DF

Entre as sugestões da turma está o Jardim Botânico de Brasília - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Sair para se divertir sozinha em uma cidade nova pode parecer um desafio para muitas mulheres. Apesar das diversas opções de lazer espalhadas pelo Distrito Federal, encontrar uma programação interessante e segura nem sempre é simples. Pensando nisso, uma turma do Instituto Federal de Brasília (IFB), liderada pelos professores Luciana Ventura, Letícia Lima e Tácito Leite, lançou o livro Guia de atrações turísticas e de lazer acessível e seguro para mulheres: Brasília e entorno, nesta quinta-feira (12/3).

O lançamento ocorreu durante o evento Encontro Mulheres que Transformam, realizado na ENEDES, na instituição de ensino.

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A publicação reúne sugestões de mais de 70 lugares em Brasília e no Entorno. As indicações foram organizadas em sete categorias de entretenimento e lazer, voltadas a diferentes perfis de público. Entre elas estão atrações turísticas, rotas de enoturismo, experiências de degustação, opções de vida noturna segura para mulheres, além de eventos sazonais e recomendações de segurança. O guia também apresenta informações sobre iniciativas de proteção às mulheres na capital.

No livro aparecem pontos bastante conhecidos pelos brasilienses, como a Catedral Metropolitana de Brasília, o Memorial JK — museu dedicado ao ex-presidente Juscelino Kubitschek — e o Museu do Catetinho. A publicação também inclui espaços e eventos mais recentes, voltados à vida noturna, como o Buraco do Jazz, evento sazonal ao ar livre que reúne amantes de jazz e blues nas madrugadas da capital. Outra indicação é o Samba do Buraco do Tatu, roda de samba realizada quinzenalmente aos domingos no Birosca do CONIC.

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Para quem prefere atividades ao ar livre, o guia também sugere locais fora do Plano Piloto, como a reserva ecológica Paraíso na Terra, em Brazlândia, pertencente ao Instituto Teosófico de Brasília. No espaço, os visitantes podem participar de atividades como meditação, yoga e eventos culturais.

Segundo a professora Luciana Ventura, a criação do livro começou no início do ano letivo passado, a partir do Projeto Integrador da turma. A iniciativa foi desenvolvida dentro do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 5 (ODS 5) da Agenda 2030 da ONU, que busca “alcançar a igualdade de gênero e empoderar todas as mulheres e meninas”.

“Inicialmente, consideramos duas frentes de pesquisa: mulheres que trabalham no setor de turismo e hospitalidade e mulheres que viajam sozinhas. Em determinado momento, percebemos que não seria possível manter as duas linhas devido à amplitude do tema e optamos por focar em quem consome esses serviços”, explicou Ventura.

O lançamento do guia atraiu mulheres de diferentes idades, como a empresária Delma Andrade, 59 anos, e a estudante Érika de Oliveira, 21.

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Em entrevista, Andrade destacou a importância do acesso à informação para fortalecer a segurança feminina, especialmente no contexto de viagens. “Toda e qualquer informação que recebemos para que possamos nos proteger é fundamental”, afirmou.

Érika, estudante de tecnologia em gestão pública, foi ao evento para prestigiar o lançamento e elogiou a iniciativa. Para ela, o guia ajuda a desconstruir a ideia de que Brasília não oferece opções interessantes de lazer.

“Muita gente reclama que a cidade não tem praia, mas Brasília e o Entorno têm várias opções de rios e cachoeiras que muita gente ainda não conhece", comenta.