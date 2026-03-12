Espetáculo denuncia a violência contra a mulher no CCBB Brasília

NÓS ou NINGUÉM PODIA OUVIR OS OLHOS DELA - (crédito: Leandro Alves)

Durante o mês em que se celebra as mulheres, o CCBB Brasília recebe o espetáculo Nós ou Ninguém podia ouvir os olhos dela. As sessões acontecem até 22 de março, de quinta a domingo, às 19h, com classificação indicativa de 16 anos. Nos dias 20 e 21, as apresentações terão acessibilidade em Libras e audiodescrição. Entrada gratuita mediante retirada de ingressos no site ou na bilheteria física do CCBB Brasília.



Com direção de Fernando Gimenes, o espetáculo é estrelado pela bailarina Daniela Rosa e pelo ator Rafael Bougleux. Em cena, o casal ouve jazz enquanto vivencia um processo artístico de investigação sobre violência e feminicídio. Uma mulher e um homem em estados de afeto e colisão dançam para que seus corpos revelem os limites de uma relação.

As cenas são provocadoras e revelam dificuldade em identificar e reagir à violência doméstica nas relações afetivas. Concebido em 2015 e inspirado em casos reais, como a morte brutal da cantora Eliane de Grammont que, em 1981 foi assassinada a tiros no palco pelo ex-marido e cantor Lindomar Castilho. Também se inspira em obras plásticas e literárias de Dione Carlos, Suzanne Lacy, Nan Goldin e Nina Simone.

No Brasil, aproximadamente quatro mulheres são vítimas de feminicídio a cada 24 horas, espetáculos como Nós ou Ninguém podia ouvir os olhos dela são uma forma de tentativa de prevenção desses casos, conforme instituído pelo Ministério das Mulheres no Pacto Nacional de Prevenção aos Feminicídios (Decreto nº 11.640/2023), com o objetivo de prevenir todas as formas de discriminação, misoginia e violência de gênero contra mulheres e meninas.

Além do espetáculo, a Companhia Entre Nós realizará a oficina Corpos que não se calam, no sábado (14/3) às 9h30. A oficina consiste em um percurso de criação de microcenas articulando corpo, espaço e imagem na investigação da violência contra a mulher. A classificação indicativa é 18 anos, as vagas são limitadas e gratuitas, mediante retirada do ingresso no site.





Serviço

Espetáculo NÓS ou NINGUÉM PODIA OUVIR OS OLHOS DELA

Até 22 de março, de quinta a domingo às 19h, no CCBB Brasília. Ingressos gratuitos com retirada pelo site http://bb.com.br/cultura ou na bilheteria física. Não indicado para menores de 18 anos.